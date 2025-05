Roland Garros, l’order of play di domenica 25 maggio Inizia l'Open di Francia 2025: il programma della prima giornata

Roland Garros 2025: ci siamo. Domenica 25 maggio prende il via il secondo Slam dell’anno e sarà un inizio col botto: sul Philippe Chatrier il primo match in programma sarà quello della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, opposta alla russa Kamilla Rakhimova. A completare la sessione diurna la sfida Pavlyuchenkova-Zheng e poi il nostro Lorenzo Musetti contro il tedesco Hanfmann. Sessione serale che parlerà ancora azzurro: a partire dalle 20.15 Lorenzo Sonego affronterà Ben Shelton. Sul Suzanne Lenglen invece andrà in scena Jasmine Paolini: la campionessa degli Internazionali affronterà la cinese Yuan nel quarto e ultimo match di giornata. Altri italiani: sul Campo 8 Stefanini-Teichmann secondo match e Nardi-Marozsan a seguire; sul Campo 13 Gigante-Hassan programmata come terza partita.

COURT PHILIPPE CHATRIER

Dalle 12

[1] A. Sabalenka – K. Rakhimova

A. Pavlyuchenkova – [8] Q. Zheng

[8] L. Musetti – [Q] Y. Hanfmann

Non prima delle 20.15

[13] B. Shelton – L. Sonego

COURT SUZANNE LENGLEN

Dalle 11

Z. Sonmez – [13] E. Svitolina

[31] G. Mpetshi Perricard – Z. Bergs

[15] F. Tiafoe – R. Safiullin

[4] J. Paolini – Y. Yuan

