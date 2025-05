Roland Garros, day-4: tutti i risultati del singolare maschile

Secondo turno

[8] L. Musetti b. [LL] D. E. Galan 6-4 6-0 6-4

M. Navone b. R. Opelka 6-1 7-6(1) 6-3

Q. Halys b. M. Kecmanovic 4-6 6-3 7-6(2) 7-5

[WC] M. Nava vs. [10] H. Rune

[15] F. Tiafoe vs P. Carreno-Busta

J. Brooksby vs [23] S. Korda

H. Medjedovic b. [Q] J.M. Cerundolo 6-3 6-4 7-5

D. Altmaier b. V. Kopriva 6-2 4-6 6-3 7-5

N. Borges b. [7] C. Ruud 2-6 6-4 6-1 6-0

[25]A. Popyrin b. A. Tabilo 7-5 6-3 6-4

[24] K. Khachanov b. D. Ofner 7-5 3-67-5 4-6 6-2

[12] T. Paul b. M. Fucsovics 4-6 2-6 6-3 7-5 6-4

[13] B. Shelton b. H. Gaston W/O

[Q] M. Gigante b. [20] S. Tsitsipas 6-4 5-7 6-2 6-4

D. Dzumhur b. [31] G. Mpetshi Perricard 7-6(4) 6-3 4-6 6-4

[2] C. Alcaraz b. F. Marozsan 6-1 4-6 6-1 6-2

