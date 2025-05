Roland Garros, day-4: tutti i risultati del singolare femminile

[1] A. Sabalenka vs J. Teichmann

D. Collins vs O. Danilovic

[22] C. Tauson vs A. Rus

[16] A. Anisimova b. V. Golubic 6-0 6-2

[11] D. Shnaider vs D. Yastremska

[Q] L. Romero Gormaz vs [19] L. Samsonova

[Q] V. Mboko b. E. Lys 6-4 6-4

[8] Q. Zheng b. E. Arango 6-2 6-3

[4] J. Paolini b. A. Tomljanovic 6-3 6-3

[LL] Y. Starodubtseva b. A. Potapova 7-6(4) 6-2

B. Pera b. [18] D. Vekic 6-2 4-6 7-6(3)

[13] E. Svitolina b. A. Bondar 7-6(3) 7-5

[12] E. Rybakina vs [WC] I. Jovic

C. Dolehide vs [21] J. Ostapenko

[Q] S. Bejlek vs J. Cristian

[5] I. Swiatek b. E. Raducanu 6-1 6-2

