Roland Garros, day-3: risultati del tabellone femminile

[6] M. Andreeva b. C. Bucsa 6-4 6-3

A. Krueger b. S. Lamens 6-4 6-2

K. Volynets vs [Q] J. Garland

[32] Y. Putintseva b. [Q] J. Sierra 7-6(3) 6-2

[14] K. Muchova vs A. Parks

[WC] E. Jaquemont b. M. Sakkari 6-3 7-6(4)

A. Kalinina b. E. Avanesyan 6-2 6-1

[WC] L. Boisson b. [24] E. Mertens 6-4 4-6 6-3

[25] M. Frech b. O. Jabeur 7-6(4) 6-0

M. Vondrousova b. [Q] O. Selekhmeteva 6-4 6-4

A. Li b. M. L. Carle 6-4 6-0

[3] J. Pegula b. [Q] A. Todoni 6-2 6-4

V. Azarenka b. Y. Wickmayer 6-0 6-0

[31] S. Kenin b. V. Gracheva 6-3 6-1

H. Baptiste b. [18] B. Haddad Maia 4-6 6-3 6-1

M. Bouzkova b. [30] A. Kalinskaya 6-4 7-5

S. Kartal b. E. Andreeva 6-0 6-2

[Q] T. Valentova b. [WC] C. Paquet 4-6 6-2 7-5

[2] C. Gauff b. O. Gadecki 6-2 6-2

