Roland Garros, day-2: risultati del tabellone femminile

D. Collins b. J. Burrage 7-6(1) 6-4

[22] C. Tauson vs M. Linette

A. Rus vs C. Osorio

A. Tomljanovic b. M. Joint 6-1 6-3

[LL] Y. Starodubtseva b. [Q] T. Korpatsch 2-6 6-1 6-4

B. Pera b. C. Garcia 6-4 6-4

[12] E. Rybakina b. [Q] J. Riera 6-1 4-6 6-4

C. Dolehide vs G. Minnen

P. Kudermetova vs [21] A. Ostapenko

J. Cristian b. K. Birrell 6-1 6-0

E. Raducanu b. Wang X. 7-5 4-6 6-3

[5] I. Swiatek b. R. Sramkova 6-3 6-3

[17] D. Kasatkina vs K. Siniakova

[WC] L. Jeanjean vs I. C. Begu

E. G. Ruse vs M. Kessler

[10] P. Badosa vs N. Osaka 6-7(1) 6-1 6-4

[7] M. Keys vs [Q] D. Saville

[Q] C. Monnet vs K. Boulter

R. Montgomery b. [WC] D. Parry 6-1 6-2

J. Bouzas Maneiro b. [11] E. Navarro 6-0 6-1

[15] B. Krejickova vs T. Maria

V. Kudermetova b. V. Tomova 7-5 6-1

[LL] T. Townsend vs E. Cocciaretto

