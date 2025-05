Roland Garros: Alcaraz facile su Zeppieri. Darderi ko, Fritz già out Il campione in carica inizia con una vittoria netta sul qualificato italiano. Lo statunitense è la prima testa di serie di spessore a cadere

Il campione uscente del Roland Garros, Carlos Alcaraz, vince in scioltezza il suo match d’esordio nel secondo Slam stagionale, in attesa dell’imminente ingresso del numero 1 del mondo, Jannik Sinner, opposto al 29enne francese Arthur Rinderknech. Lo spagnolo, vincitore degli Internazionali ai danni dell’altoatesino, ha dato subito un dispiacere – non inatteso – all’Italtennis, battendo in tre set il qualificato Giulio Zeppieri, col punteggio di 6-3 6-4 6-2. In un match oggettivamente impari, Alcaraz ha concesso in tutto al romano soltanto tre palle break in tre set, annullandole tutte, e già guarda al secondo turno dove troverà l’ungherese Fabian Marozsan, che aveva eliminato ieri Luca Nardi.

“Il primo turno non è mai facile, e arrivare qui da campione uscente è ancora più difficile – ha commentato Alcaraz nel post partita -. Ma ho iniziato bene, ho trovato il mio ritmo e sono contento. Ho avuto un periodo altalenante ma penso di aver ritrovato la strada giusta e sto cercando di mantenere un ottimo livello durante tutto il torneo, e anche durante l’intera partita. Quindi penso di aver appena iniziato a capirci qualcosa, sentendomi più a mio agio in campo”. Il murciano sembrerebbe avere strada spianata a Parigi almeno fino agli ottavi, dove potrebbe affrontare Stefanos Tsitsipas. Il greco ha sconfitto l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 7-5 6-3 6-4 e sarà il prossimo avversario di Matteo Gigante, che ieri aveva battuto il libanese Hassan. Sul fronte italiano, da registrare anche l’uscita di scena di Luciano Darderi, che è stato sconfitto 6-2 4-6 6-3 6-2 dallo statunitense Sebastian Korda, numero 23 del ranking ATP.

Esordio morbido per Casper Ruud, due volte finalista a Parigi, che si è sbarazzato con netto 6-3 6-4 6-2 di Albert Ramos, alla sua ultima apparizione al Roland Garros. Ha impiegato invece più di tre ore Holger Rune per avere la meglio sull’eterno Roberto Bautista Agut: lo spagnolo ha dato filo da torcere al giovane danese, non in condizioni ottimali, costringendolo a quattro set di grande intensità. Fuori Stan Wawrinka, forse al suo ultimo ballo parigino, battuto in tre set dal britannico Fearnley; ko a sorpresa Francisco Cerundolo, crollato contro il canadese Gabriel Diallo in tre set. Il risultato più sorprendente però arriva dal campo Simonne Mathieu, dove la testa di serie numero 4 Taylor Fritz cade all’esordio contro il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 6-1. Per il 26enne di Kempen è la seconda vittoria “rumorosa” a Parigi: due anni fa aveva eliminato Jannik Sinner al secondo turno. Per Fritz invece il Roland Garros si conferma lo Slam più complicato: soltanto una volta in carriera – un anno fa – ha raggiunto gli ottavi di finale

Dalla stessa categoria