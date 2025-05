Piemonte Open Intesa Sanpaolo, l’attesa è finita

Da Roma al Roland Garros, via Torino. Anche quest’anno, incastonato nel calendario fra due degli eventi di punta del circuito mondiale, torna il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’. Alla sua terza edizione, l’evento premium della categoria ATP Challenger 175 si giocherà ancora una volta – grazie al prezioso supporto della Regione Piemonte e della Città di Torino – sui campi dell’affascinante Circolo della Stampa Sporting di Torino da lunedì 12 a domenica 18 maggio. Un’occasione che conferma il legame sempre più stretto fra il capoluogo piemontese e il grande tennis. Un amore sbocciato con lo spettacolo delle Nitto ATP Finals dell’Inalpi Arena e coltivato prima con le finali della Serie A1 by BMW e poi con uno dei pochissimi Challenger al mondo della speciale categoria 175. Presentato questo pomeriggio, l’evento coniugherà ancora una volta sport e intrattenimento, ma anche attenzione ai più giovani con i progetti dello Young Village curati dai tecnici dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”. Il tutto all’interno di uno dei club storici dello sport italiano, che negli anni ha visto passare tanti fenomeni della racchetta.

DAL SUCCESSO DEL 2024…ALLA TERZA EDIZIONE – Per il 2025, il torneo punta a riprendere e migliorare il successo – tecnico e di pubblico – registrato dalla scorsa edizione, quando sui campi in terra battuta dello storico circolo di Corso Agnelli, si sfidarono ben 17 tra i primi 100 del ranking mondiale. Tra questi, assoluti protagonisti furono gli italiani (quattro in semifinale), col titolo finito nelle mani di Francesco Passaro, capace di completare la sua settimana perfetta superando in finale Lorenzo Musetti.

Anche quest’anno, dunque, il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ si prepara ad offrire nuovamente grande spettacolo agli appassionati della racchetta, accogliendo i tanti campioni usciti di scena nei primi giorni del Masters 1000 di Roma che avranno un’immediata chance di riscatto in Italia, preziosissima per proseguire al meglio il cammino di avvicinamento al Roland Garros.

Per rendere ancora più “gustosa” l’esperienza per giocatori e pubblico, si è lavorato per perfezionare tanto il comparto tecnico del circolo quanto quello organizzativo, optando, ad esempio, per una programmazione degli incontri allungata verso la sera, col primo match sul Centrale che non verrà giocato prima delle 17 (quello seguente non prima delle 19) e quello sul Campo 1 previsto non prima delle 16 (il successivo non sarà disputato prima delle 18).

L’ENTRY LIST DELL’EDIZIONE 2025 – Anche quest’anno l’entry list del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ è di altissimo livello, con 18 top-100 iscritti. A guidare l’elenco c’è il nome del polacco Hubert Hurkacz, uno che in carriera ha vinto due Masters 1000 e a Torino ha disputato due edizioni delle Nitto ATP Finals. Alle sue spalle l’idolo di casa Lorenzo Sonego, che al Circolo della Stampa Sporting si allena e punta a migliorare la semifinale della passata edizione. Stesso obiettivo per Luciano Darderi, recente vincitore dell’ATP 250 di Marrakech e a sua volta di ritorno in Piemonte come il campione in carica Francesco Passaro. Per l’Italia sarà in gara anche Luca Nardi, mentre fra gli iscritti di più alta classifica figurano anche lo spagnolo Roberto Carballes Baena, gli argentini Tomas Martin Etcheverry e Camilo Ugo Carabelli, il funambolico kazako Alexander Bublik e il serbo Laslo Djere, campione a inizio marzo a Santiago del Cile. Ma di nomi di rilievo ce ne sono anche tanti altri, sia fra i giocatori già certi di un posto nel main draw sia fra quelli attualmente ai primi posti nella lista degli alternates, come Borna Coric, un campione Slam quale Marin Cilic e il nostro ex top-10 Fabio Fognini, che a Torino vinse nel 2008 il suo primo titolo Challenger.

I PARTNER A SOSTEGNO DEL TORNEO – Tennis, a Torino, significa anche Intesa Sanpaolo. Già Host Partner delle Nitto ATP Finals, l’istituto bancario torinese – uno dei più prestigiosi gruppi bancari in Europa – ha rinnovato per il terzo anno consecutivo il suo sostegno al ‘Piemonte Open’, nel ruolo di Title Partner. Una scelta di continuità che conferma la grande attenzione rivolta al mondo dello sport, e al mondo del tennis in particolare, sviluppata – con passione, dedizione e competenza – attraverso la proficua partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Oltre a supportare i grandi eventi e le iniziative della FITP, anche a livello giovanile e inclusivo, Intesa Sanpaolo nelle ultime stagioni ha esteso il suo sostegno al tennis anche attraverso le prestigiose partnership con i due attuali leader del tennis italiano: Jannik Sinner e Jasmine Paolini.

Oltre al fondamentale supporto di Intesa Sanpaolo, l’edizione 2025 del premium Challenger 175 potrà contare anche sul sostegno di Fourteen, Central Motors/Concessionaria Lexus Torino Sud, Easygrip, Valmora e Wilson, in qualità di Official Partner. Modo Eventi sarà l’Official Supplier della settimana torinese; mentre Torino Today si conferma Media Partner dell’evento.

INFO BIGLIETTERIA – È possibile acquistare i biglietti per il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ su TicketOne, al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/piemonte-open-intesa-sanpaolo

Per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto sia sull’acquisto dei biglietti (20% tesserati Atleta, 10% tesserati socio) sia sull’acquisto dell’abbonamento per la settimana (10% tesserati Atleta, 5% tesserati socio).

COPERTURA TELEVISIVA – I match del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sul canale della FITP, SuperTennis Tv, su SuperTennis Plus (multichannel disponibile su digitale terrestre per i possessori di smart tv attraverso la tecnologia HbbTV) e sulla piattaforma digitale SuperTenniX.

LE DICHIARAZIONI

Pierangelo Frigerio, Consigliere della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Il 2025 continua con i tornei Challenger sulla terra battuta: dopo gli appuntamenti delle scorse settimane, arriva al Circolo della Stampa Sporting di Torino il Piemonte Open Intesa Sanpaolo, Challenger 175 fiore all’occhiello del circuito di categoria in Italia. Il torneo, organizzato dalla FITP in collaborazione con il Circolo della Stampa Sporting, si inserisce nella seconda settimana degli IBI di Roma favorendo i nostri giovani a proseguire la loro attività in Italia senza dispendio di costi e di energie dovuto ai lunghi viaggi. La FITP ha inviato a tutte le scolaresche del Piemonte una nota informativa per la partecipazione degli studenti dal 12 al 17 maggio allo Young Village: giocheranno a tennis, padel e pickleball e potranno assistere agli incontri di tennis che si svolgeranno nella giornata. Mi auguro che questa manifestazione porti entusiasmo al movimento tennistico locale”.

Pietro Garibaldi, Presidente del Circolo della Stampa Sporting: “Il Challenger ATP 175 ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ compie tre anni, all’insegna di una continuità che si accompagna alle Nitto ATP Finals e che ha fatto di Torino la capitale mondiale del tennis. Il Circolo della Stampa Sporting è orgoglioso di far parte di questa narrativa e di un momento storico che come non mai ha riportato il tennis azzurro agli onori del mondo e, soprattutto, risvegliato negli italiani la passione e l’interesse per uno sport che qui, sui nostri campi, ha un cuore che batte forte sempre e da sempre.

Rinnoviamo il ringraziamento alla Federazione Italia Tennis e Padel e a Intesa Sanpaolo che ogni anno ci riconfermano fiducia e sostegno nella realizzazione di questo torneo che poche città al mondo hanno l’opportunità di ospitare. E, oltre a loro, ringraziamo le istituzioni del territorio – Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di Commercio di Torino – che credono fortemente nella possibilità di offrire alla nostra città una grande opportunità a livello di visibilità, immagine, rilancio e ricaduta economica: voglio permettermi di dire che tutti insieme stiamo facendo un lavoro straordinario. Ora non ci resta che attendere sui nostri campi l’arrivo del grande tennis internazionale: ci saranno anche molti top 50 del mondo fra i giocatori che qui, a Torino, andranno a caccia di punti preziosi fra il Master 1000 di Roma e lo Slam di Parigi. E il nostro storico Campo Stadio è un luogo meraviglioso per accoglierne le sfide e incoronare il campione che aggiungerà il suo nome alla memoria tennistica di questo circolo”.

Marina Chiarelli, Assessore Turismo, Cultura, Sport e post olimpico, Pari opportunità e politiche giovanili della Regione Piemonte: “Il Piemonte Open Intesa Sanpaolo è una straordinaria occasione per ribadire la centralità del Piemonte e della città di Torino nel panorama del grande tennis internazionale. La Regione sostiene con convinzione questa manifestazione che, grazie al suo livello tecnico e organizzativo, si è affermata come uno degli appuntamenti più rilevanti del circuito Challenger 175. Eventi come questo rappresentano un’opportunità unica per il nostro territorio: attraggono pubblico, generano indotto economico, valorizzano le nostre strutture sportive e diffondono la cultura dello sport tra le nuove generazioni. Il coinvolgimento delle scuole e dei giovani attraverso iniziative mirate, come lo Young Village, conferma la volontà di rendere lo sport accessibile a tutti e di promuoverne i valori educativi e inclusivi. Il Piemonte Open, torneo di alto livello è un motore di crescita per il nostro sistema sportivo e per la comunità. Ringrazio la FITP, Intesa Sanpaolo, il Circolo della Stampa Sporting e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo evento”.

Domenico Carretta, Assessore allo Sport della Città di Torino: “Torino è pronta ad accogliere la terza edizione del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, prestigioso Challenger 175 che – nelle precedenti edizioni – ha riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico e dei giocatori, grazie ad una organizzazione impeccabile e a una location di eccellenza come il Circolo della Stampa Sporting. La nostra città si conferma sempre più come una delle capitali internazionali del tennis, uno sport che in Italia sta vivendo un momento straordinario, grazie anche al successo delle Nitto ATP Finals e a eventi di rilievo come il Piemonte Open Intesa Sanpaolo, che permettono di ammirare da vicino il talento di grandi campioni, italiani e internazionali. Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente questo torneo, che celebra il tennis di alto livello e la passione di migliaia di appassionati degli sport della racchetta”.

Paola Musso, Executive Director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo: “Siamo felici di confermare il nostro sostegno al Piemonte Open Intesa Sanpaolo, certi che, anche quest’anno, il Circolo della Stampa Sporting sarà la cornice perfetta per vivere le emozioni, l’energia e la passione che saprà regalarci questo torneo. Il tennis e i suoi protagonisti esprimono pienamente i valori dello sport, che sono anche quelli della Banca: sana competitività, rispetto delle regole, fair play, superamento dei propri limiti, gli stessi che promuoviamo ogni giorno per lo sviluppo del Paese”.

Mauro Ricevuti, Direttore tecnico del ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’: “Giunto alla sua terza edizione, Il ‘Piemonte Open Intesa Sanpaolo’ presenta anche quest’anno importanti novità. Grazie alla lungimiranza della Federazione Italiana Tennis e Padel e alla preziosa collaborazione del Comune di Torino, della Regione Piemonte e, ovviamente, del Circolo della Stampa Sporting, si è cercato di agire su alcuni servizi per migliorare e agevolare la partecipazione del pubblico e garantire ai giocatori le migliori condizioni dentro e fuori dal campo. Anche quest’anno ci aspettiamo la partecipazione di alcuni dei migliori tennisti del circuito, con gli italiani ancora una volta in prima fila. È vivo negli occhi di tutti lo spettacolo offerto lo scorso anno dal torneo, culminato con una finale tutta azzurra tra Francesco Passaro e Lorenzo Musetti. Siamo pronti e non vediamo l’ora di iniziare per regalare agli appassionati altre indimenticabili giornate di grande sport”.

