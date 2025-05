Paolini rompe il tabù: prima volta al terzo turno a Roma

Bella e preziosa vittoria per Jasmine Paolini nel suo esordio al WTA 1000 di Roma. La toscana, numero 6 del tabellone, si è imposta 6-4 6-3 contro un’arrembante Lulu Sun, numero 46 del mondo e quasi senza esperienza sulla terra battuta ma capace di tenere molto bene il campo per circa un’ora e mezza di gioco.

A 29 anni, per la prima volta, Paolini è così al terzo turno del torneo del Foro Italico, sebbene con il vecchio tabellone avesse già ottenuto (nel 2020) un posto tra le migliori 32 giocatrici. Questa volta ha un senso di rivalsa, un po’ per cancellare la brutta sconfitta di Madrid contro Maria Sakkari un po’ per togliere definitivamente i fantasmi di un’altra sconfitta cocente: lo scorso anno sempre sul Campo Centrale contro Mayar Sherif.

Oggi è stato tutto pressoché perfetto, in una giornata che può dare maggiori soddisfazioni grazie anche all’avversaria che le ha fatto sudare le proverbiali sette camice e non voleva mai cedere. La neozelandese pur pagando un’enorme differenza in quanto ad abilità sul rosso ha saputo sfruttare una superficie abbastanza veloce e trovato spesso soluzioni avventate ma efficaci per tenersi a contatto, costringendo Jasmine a faticare non poco per avere la via della vittoria. Come nel primo set dove l’azzurra era avanti 4-1 ma un passaggio a vuoto ha complicato la situazione fino al 4-4 40-40, rischiando ulteriori problemi da 40-0, mentre Sun colpiva molto bene e molto pericolosamente. Mancina, con un servizio non facile da leggere perché colpisce la palla in fase ascendente e ha ogni settore dell’area del servizio a completa disposizione.

Paolini, dopo aver tenuto quel game per il 5-4, si è poi trovata abbastanza rapidamente 0-30, lì dove Sun ha sbagliato una voleè piuttosto comoda e al terzo set point ha ceduto. Lo spirito però è rimasto intatto e Jasmine che pur manteneva la testa nel secondo parziale sembrava non riuscire mai ad approfittare delle tante chance avute, con rischi che pagavano praticamente sempre per la rivale, tra servizi vincenti e palle nei pressi delle righe. La strenua resistenza di Sun, però, è crollata sul 3-4 quando uno dei rari doppi falli della sua giornata l’ha condannata. Un po’ di scoramento e frustrazione è emersa negli errori che l’hanno spinta sotto 40-15 e, al secondo match point, Paolini ha trovato la via per chiudere la pratica. Al prossimo turno ci sarà Ons Jabeur, che a inizio giornata ha ricevuto la notizia del walkover per il forfait di Petra Kvitova causato da un problema alla gamba destra.

