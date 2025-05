Paolini: “Non mi sembra vero, incredibile avere questo trofeo”

Jasmine Paolini ha appena vinto l’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia a Roma e, dal palco del Campo Centrale al Foro Italico, ha commentato: “Non mi sembra vero, è incredibile avere questo trofeo tra le mani. Congratulazioni per una settimana magnifica, Coco e il tuo team, continuate così e in bocca al lupo per il resto della stagione. Un grazie al mio team, ovviamente, e un grazie alla mia famiglia oltre a qualche amico lassù che mi supportano sempre, ci sono sempre per qualsiasi cosa. È grazie a loro che abbiamo ora questa coppa tra le mani”.

La toscana dopo una prima importante serie di applausi ha poi continuato: “Un grazie ovviamente a chi ha organizzato questo torneo, grazie a tutti i volontari, i raccattapalle e il pubblico che è stato speciale. Un grazie anche al team medico, specialmente alla dottoressa Parra, che mi sostiene sempre ed è sempre con noi. Fa un lavoro enorme, un grazie a tutto il team. Che dire, non so cosa dire ragazzi: è veramente un sogno essere qua”.

Le urla dagli spalti si facevano sempre più forti, preso il fiato è ripartita con voce ancor più emozionata: “Sono venuta da bambina a vedere questo torneo e pensare di poter sollevare questa coppa, non lo so, non era nemmeno nei miei sogni. Un grazie anche al presidente Mattarella (sommerso da urla e applausi, nda). Alla fine dell’anno scorso siamo andati noi con la squadra al Viminale, questa volta invece siamo riusciti a portarlo qua al Foro Italico. Non so se mi sono ricordata di ringraziare tutti, perdonatemi se ho dimenticato qualcuno. Sono state due settimane veramente da sogno, non è però ancora finita: domani abbiamo il doppio. Non me lo sto scordando! Bisogna rimanere concentrati e niente, spero che domani veniate qui un po’ prima per la finale del doppio perché abbiamo bisogno di voi. Ci vediamo domani!”.

Dalla stessa categoria