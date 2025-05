Paolini n.4, scende Swiatek. Cambia il sorteggio al Roland Garros

Jasmine Paolini ha vinto il torneo di singolare del WTA 1000 di Roma grazie all’ottima prestazione in finale contro Coco Gauff. Un 6-4 6-2 netto, frutto della miglior partita delle sue due settimane memorabili al Foro Italico.

Grazie a questo successo e a 1000 punti che entrano nella sua classifica praticamente tutti “puliti” (scalava solo 10 punti dall’edizione 2024 per la sconfitta all’esordio contro Mayar Sherif) tornerà anche al best ranking personale di numero 4 del mondo nel lunedì che segnerà anche le teste di serie per il prossimo Roland Garros.

La top-5 femminile, in generale, sarà rivoluzionata e gli scossoni si potrebbero far sentire ulteriormente giovedì quando alle 14 ci sarà il sorteggio del secondo Slam stagionale.

Questa era la situazione alla vigilia

Aryna Sabalenka

Iga Swiatek

Coco Gauff

Jessica Pegula

Jasmine Paolini

Questa sarà la nuova

Aryna Sabalenka

Coco Gauff (nuovo best ranking)

Jessica Pegula (eguagliato il best ranking)

Jasmine Paolini (eguagliato il best ranking)

Iga Swiatek (mai così in “basso” da inizio febbraio 2022)

A livello personale, questi 1000 punti fanno molto comodo a Paolini perché andrà incontro alla prima cambiale pesante coi 1300 punti che usciranno dal Roland Garros per effetto della finale raggiunta lo scorso anno. Parlando in termini “spicci”: con Swiatek che scalerà 2000 punti, Mirra Andreeva (ora numero 6) che ne scalerà 780 e Madison Keys (ora numero 7) che ne scalerà 120, Jasmine comincerà il Roland Garros comunque da numero 4 del mondo sebbene le prime inseguitrici siano praticamente attaccate a lei.

A livello generale, invece, la sua vittoria fa sì che la quattro volte campionessa del torneo Swiatek, imbattuta nel torneo dal 2021, sarà testa di serie numero 5 e dunque verrà collocata nel quarto di tabellone di una delle prime 4 del mondo, opzione che non sembrava minimamente calcolabile nemmeno nel recente momento poco felice di Iga e che potrebbe creare una parte di tabellone abbastanza sbilanciata per una tra Sabalenka, Gauff, Pegula e Paolini, sebbene la stessa Swiatek abbia bisogno di trovare una dimensione nuova rispetto a quanto mostrato negli ultimi mesi.

