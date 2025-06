Paolini di nuovo agli ottavi, sarà Rybakina contro Swiatek

Un anno dopo il primo grande exploit Slam, Jasmine Paolini è di nuovo tra le migliori 16 del Roland Garros. La toscana non ha vissuto un primo set facile ma ha saputo imporsi nel momento giusto per poi prendere il largo e battere la lucky loser Yuliia Starodubtseva 6-4 6-1.

Una partita un po’ inattesa nello sviluppo, il che fa un po’ pensare se e quanto il caldo improvviso parigino abbia influito. Fino a ieri le temperature superavano a malapena i 20 gradi, c’erano nuvole e qualche scroscio di pioggia, e oggi da subito eravamo sopra i 30. E i primi game di Paolini sembravano un po’ ricalcare la situazione di fatica a trovare il giusto feeling col proprio corpo e il proprio gioco, tra tantissimi errori gratuiti anche evidenti e un doppio turno di battuta perso nei primi due game.

Per sua fortuna, in quella fase così delicata è riuscita a non fare scappare l’avversaria e una volta quantomeno sistemato il livello del servizio ha potuto tenere la testa avanti nel set, fattore fondamentale per i momenti più delicati. Starodubtseva lavorava tanto la palla sul rovescio, accettando traiettorie alte per ottenere un colpo di avanzamento o chiusura, ma nemmeno lei stava brillando da fondo campo e sul 4-3 Paolini la situazione vedeva appena due vincenti e 10 errori gratuiti a testa. In ogni caso, già il turno di battuta sul 4-4 ha visto una Jasmine con un dritto più incisivo e finalmente spinto bene. Sul 5-4, arrivata al 30-30, ha difeso come meglio non poteva uno scambio in cui Starodubtseva ha spinto continuamente col dritto ma è stata ricacciata indietro e ha perso l’occasione, franando poi sul set point concesso.

Per Paolini quel set è stato un toccasana e nel secondo ha cominciato a sentirsi sempre meglio fino a dominare. Domenica ci potrebbe essere un’altra ucraina, Elina Svitolina, o Bernarda Pera.

Sempre nel suo quarto di tabellone, Iga Swiatek ha trovato l’avversaria degli ottavi di finale: Elena Rybakina, che ha battuto con un doppio 6-2 Aljona Ostapenko. Giornata pessima per la lettone al servizio, con cinque doppi falli già solo nel primo game e costretta sempre a rincorrere fino a perdere definitivamente contatto con l’avversaria che pur senza brillare ha colto un risultato molto prezioso e che da continuità alla vittoria del WTA 500 di Strasburgo della scorsa settimana. Ora, la terza sfida del 2025 contro Swiatek che ha vinto i precedenti due confronti sul veloce. Particolarità: Rybakina ha battuto Iga nelle uniche due occasioni in cui le due si sono affrontate sul rosso, sebbene una fu per ritiro della polacca sul 2-2 nel terzo set (a Roma, nel 2023) e una sulla terra indoor veloce di Stoccarda (la semifinale del 2024).

