Paolini continua la sua corsa: ai quarti trova Shnaider

Importante spartiacque ben superato da Jasmine Paolini, che ha battuto Aljona Ostapenko 7-5 6-2 nel match di quarto turno del WTA 1000 di Roma e dopo aver ottenuto i primi ottavi di finale della carriera al Foro Italico ora è anche con un biglietto tra le mani per un posto ai quarti.

In un match piuttosto delicato, anche alla luce del loro precedente di febbraio e il netto 6-2 6-2 che la lettone rifilò all’azzurra, Paolini ha sentito un po’ troppo la tensione iniziale ma è riuscita a rimanere in scia all’avversaria e approfittare molto bene del primo calo e momento in cui Ostapenko poteva sbagliare qualcosa in più del dovuto. Dal 4-2 per la numero 17 del seeding, infatti, la situazione si è fatta più equilibrata e nei game conclusivi è stato un po’ un lancio della moneta: Paolini era però entrata nella partita e poteva rimanere avanti nel punteggio, fattore che ha pesato tanto da un punto di vista psicologico quanto il dritto lungolinea pesantissimo che Jasmine ha messo sulla riga sul 5-5 15-30, quando aveva pure perso gli appoggi nel colpo precedente ed è riuscita a ritrovare equilibrio per raggiungere un dritto potente ma forse non troppo angolato dell’avversaria, tramutando quella situazione da complicata a vincente e uscendo da una buca pesante annullanco anche una palla break poco dopo.

Passato il cambio campo, tutta la pressione è finita sulle spalle di Ostapenko che non ha saputo fare altrettanto e quel break, valso anche il set per l’azzurra, ha spaccato definitivamente l’equilibrio. Nel secondo parziale, Aljona ha cominciato a perdere sempre più forza e fiducia, andando in affanno ed esagerando troppo coi propri colpi per pensare di stare nella partita e cercare di rientrare. Paolini faceva tutto in maniera perfetta, scegliendo bene quei momenti in cui poteva spingere e far male, cercando di contrastare il “fuoco” che proveniva dall’altra parte della rete e rischiando sempre meno col servizio fino all’ultimo errore di dritto della rivale, valso il meritato successo. Nei quarti di finale avrà di fronte Diana Shnaider, numero 13 del seeding, protagonista di un netto successo a sua volta contro Elise Mertens per 6-2 6-3.

Dalla stessa categoria