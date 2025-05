Osaka vince ed è agli ottavi, fuori Pegula e Keys

La campionessa dell’ultimo Australian Open, Madison Keys, è stata eliminata già al terzo turno del WTA 1000 di Roma. La statunitense, numero 5 del seeding, è stata superata per 2-6 6-2 7-6(3) contro Peyton Stearns, molto brava nelle fasi conclusive della partita a far valere la sua maggiore qualità sui campi in terra battuta rispetto a un’avversaria portata troppo spesso all’errore.

Salta così la possibile sfida al quarto turno tra Keys e Naomi Osaka, con la giapponese che a sua volta ha dovuto rimontare un set anche contro Marie Bouzkova dopo quanto successo al turno precedente contro Viktorija Golubic. 4-6 6-3 6-3 il punteggio odierno, con una bella reazione dopo un primo parziale incanalatosi abbastanza rapidamente dalla parte della ceca.

Nell’altro ottavo, invece, sarà Elina Svitolina ad affrontare Danielle Collins. L’ucraina oggi ha raccolto un’altra vittoria pesante con il 6-4 3-6 6-4 contro Haley Baptiste per un nuovo ottavo di finale in un WTA 1000 e un’altra settimana con almeno due vittorie consecutive. Due volte campionessa di Roma tra 2017 e 2018, sarà così lei a sfidare Collins, reduce dal successo contro la campionessa in carica Iga Swiatek.

Dalla parte di Jasmine Paolini, detto del match tra lei e Aljona Ostapenko, l’altro ottavo di finale vedrà di fronte Diana Shnaider ed Elise Mertens. La russa si è imposta 6-3 6-3 contro Jaqueline Cristian mentre la belga ha superato la testa di serie numero 3 Jessica Pegula nel match che ha chiuso la sessione serale conclusosi 7-5 6-1.

Risultati

[6] J. Paolini b. [27] O. Jabeur 6-4 6-3

[17] A. Ostapenko b. [LL] L. Siegemund walkover

[13] D. Shnaider b. [Q] J. Cristian 6-3 6-3

[25] E. Mertens b. [3] J. Pegula 7-5 6-1

P. Stearns b. [5] M. Keys 2-6 6-2 7-6(3)

N. Osaka b. M. Bouzkova 4-6 6-3 6-3

[16] E. Svitolina b. H. Baptiste 6-4 3-6 6-4

[29] D. Collins b. [2] I. Swiatek 6-1 7-5

