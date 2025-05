L’MXP Tennis Team apre al settore femminile

Milano – Per l’MXP Tennis Team le novità non finiscono mai. Il principale obiettivo del 2025 era di strutturare un progetto juniores di alto livello e i primi passi sono stati subito di successo, ma ora all’attenzione ai giovani si è affiancata un’altra novità ugualmente importante. È l’ingresso della realtà milanese nel settore professionistico femminile, con un nuovo progetto che punta in alto partito in virtù dell’arrivo sui campi del Quanta Club di Lavinia Luciano, 18enne padovana già numero 1.020 del ranking mondiale WTA, con ambizioni di primissimo piano. “Lavinia – dice il direttore sportivo Marco Brigo – è una ragazza dalle grandi qualità tecniche e fisiche, ma che ci ha colpito ancora di più per motivazioni e attitudine, due aspetti chiave per la buona riuscita dei progetti. Puntiamo a darle tutto il supporto che le serve per inseguire i suoi obiettivi, e dal lavoro con lei partiamo per sviluppare un settore femminile di alto livello, sfruttando come modello di riferimento quanto fatto con gli uomini per cercare di replicare i passaggi più significativi”. Vuol dire che a cascata verrà strutturato tutto il nuovo team che si occuperà delle donne, con al timone delle operazioni coach Mauro Arnone. Sarà lui l’allenatore di riferimento della giocatrice classe 2006, nonché il responsabile dell’intero settore, sempre supportato dal team tecnico di coach e preparatori che ha in Fabio Chiappini e Marco Brigo le figure di riferimento. Un passaggio molto significativo verso un ulteriore sviluppo del progetto MXP Tennis Team, che anno dopo anno si è arricchito di sempre più giocatori, col top-100 Mattia Bellucci come punta di diamante.

Proprio la costante crescita di Bellucci rimane uno dei focus del team, pronto a vivere insieme al giocatore esperienze da ricordare. La scorsa settimana il talento di Castellanza ha giocato per la prima volta nel main draw del Masters 1000 di Madrid, poi sarà in gara agli Internazionali BNL d’Italia e quindi al Roland Garros, partendo direttamente dal tabellone principale come mai gli era successo prima in un torneo del Grande Slam. “Lo attendono tante prime volte – dice ancora Brigo –, che si trasformeranno in esperienze formative sia per lui sia per tutto il team di lavoro. La buona notizia è che si sta confermando nel circuito maggiore, principale obiettivo della stagione 2025”. L’altro, più a lungo termine, è invece il sogno Coppa Davis: “Conquistare un posto in nazionale in Italia è sempre più difficile, ma non nascondiamo che il pensiero c’è. Faremo di tutto per provarci, quest’anno e in futuro”. Come per Bellucci, è iniziata la stagione sulla terra battuta anche per gli altri “pro” dell’MXP Tennis Team, con lo svizzero Remy Bertola in grande spolvero nelle ultime settimane, il siciliano Luca Potenza che sta vivendo mesi ricchi di soddisfazioni e tanti altri giocatori determinati a migliorarsi. Il tutto senza dimenticare gli under: “Il progetto sta andando alla grande – spiega ancora il direttore sportivo –, con ripetuti risultati da parte di tanti nuovi talenti. I giovani crescono e con loro il nostro settore giovanile, sul quale puntiamo molto in ottica futura”.

