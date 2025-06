Keys salva 3 match point, le prime 8 teste di serie sono agli ottavi

Madison Keys è riuscita a prolungare la sua striscia vincente negli Slam in questo 2025 fino a toccare la doppia cifra di successi consecutivi. Il 4-6 6-3 7-5 contro Sofia Kenin è infatti il decimo risultato utile consecutivo per la campionessa dell’ultimo Australian Open, chiamata anche a salvare tre match point sul 4-5 (col servizio a disposizione) e a prevalere al fotofinish.

In una nuova giornata che rimarca profondamente la differenza che può esserci tra la parte alta e la parte bassa di questo Roland Garros femminile, Keys è stata l’unica testa di serie davvero impegnata tra le migliori quattro di questo lato, ancor più di Jessica Pegula, numero 3, che pur con dei fastidi alla spalla è riuscita a girare il match cominciato male contro Marketa Vondrousova e vinto alla distanza, per 3-6 6-4 6-2.

Tutto più agevole, ancora una volta, per Mirra Andreeva e Coco Gauff che si sono imposte rispettivamente contro Yulia Putintseva (6-3 6-1 per la numero 6 del seeding) e Marie Bouzkova (6-1 7-6 per la numero 2). Queste ultime sono partite che, soprattutto nel caso di Gauff, ancora fanno capire abbastanza poco della situazione attuale. Coco anche oggi ha avuto un calo importante nella seconda frazione, con addirittura quattro break subiti e Bouzkova che ha servito per il set sul 5-3. Anche oggi, come già avvenuto nel turno precedente contro Tereza Valentova, la statunitense si è salvata perché pur in momenti così è capace di trovare un guizzo, un punto importante. Agli ottavi potrebbe avere un test diverso, contro Ekaterina Alexandrova (6-2 6-2 a Veronika Kudermetova) ma la superficie sembra favorirla comunque quel tanto che basta da rendere difficile l’upset. Andreeva, ancora una volta in campo alle 11, avrà invece Daria Kasatkina che ha superato Paula Badosa 6-1 7-5.

Sarà Louise Boisson l’avversaria di Pegula al quarto turno, con la numero 346 del mondo capace di spingersi così avanti sfruttando al meglio la wild-card e battendo l’altra wild-card locale Elsa Jaquemont 6-3 0-6 7-5. Sarà invece un derby statunitense tra Keys e Haley Baptiste (7-6 6-1 contro Jessica Bouzas Maneiro) a decidere l’ultimo ottavo della parte bassa.

Era dal 2003, al Roland Garros, che non si verificava la presenza delle prime otto teste di serie al quarto turno e, in generale, la circostanza non avveniva dallo US Open 2005.

Dalla stessa categoria