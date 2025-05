Il Trofeo Bonfiglio parte a tinte azzurre, con 6 vittorie tricolori

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla prima giornata dedicata ai tabelloni principali del 65° Trofeo Bonfiglio. Sono stati oltre ottanta, fra singolare e doppio, i giocatori impegnati sui campi del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa in un lunedì intenso, nel quale è stata numerosa anche la risposta del pubblico, con tanti appassionati accorsi nell’impianto di via Arimondi per vedere all’opera i campioni del domani. Tra i quindici italiani subito chiamati all’esordio nel tabellone principale, in sei sono riusciti a staccare il pass per il secondo turno: Matteo Gribaldo, Raffaele Ciurnelli, Gabriele Crivellaro e Pierluigi Basile nel torneo maschile, Angelica Sara e Carla Giambelli in quello femminile. Domani, martedì 20 maggio, si completerà il quadro del primo round: tanta attesa, in particolare, per il debutto a Milano del romano Jacopo Vasamì, top-10 del ranking mondiale giovanile, impegnato contro il portoricano Yannik Alvarez nel secondo match sul Campo 10 (a partire dalle 9).

Ammessi nel tabellone principale grazie a due wild card concesse dalla FITP, Matteo Gribaldo e Raffaele Ciurnelli non hanno tradito le attese, rendendosi protagonisti di due vittorie di prestigio che fanno ben sperare per il prosieguo della settimana. Gribaldo, numero 201 del ranking Itf, ha aperto il programma sul Centrale sconfiggendo il sudafricano Connor Doig con il punteggio di 6-4 7-6 (dopo aver sciupato due match point sul 5-3), mentre Ciurnelli non ha avuto particolari problemi contro lo statunitense Dominick Mosejczuk, battuto per 6-3 6-3. Esordio da incorniciare anche per Gabriele Crivellaro, che non ha lasciato scampo al russo Savva Rybkin (6-1 6-2), e per Pierluigi Basile, tornato a competere fra i “baby” dopo aver preso parte alle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Per il pugliese, successo per 6-0 6-4 sul tedesco Niels McDonald. Tra le ragazze, hanno alzato le braccia al cielo nel primo giorno di main draw Angelica Sara e Carla Giambelli. La ligure ha avuto ragione della russa Anastasia Lizunova in tre set (6-4 4-6 6-3) e al prossimo round se la vedrà con l’olandese Antonia Stoyanov, che ha sorpreso la decima testa di serie Luna Maria Cinalli, argentina. La lombarda Giambelli, invece, ha firmato l’impresa di giornata spedendo a fare le valigie la seconda testa di serie Jana Kovackova, numero 11 delle classifiche Itf, al tappeto con il punteggio di 2-6 7-5 7-6 dopo una battaglia ricca di capovolgimenti di fronte, lunga 2 ore e 51 minuti. Per l’allieva del V-Team di Monza ci sarà ora Lilli Tagger, austriaca allenata da niente meno che Francesca Schiavone, ex numero 4 del mondo.

Tra gli stranieri, il numero uno del seeding maschile Oskari Paldanius ha regolato l’argentino Valentin Garay per 6-1 6-3, mentre il tedesco Jamie Mackenzie ha estromesso a sorpresa il rumeno Yannick Theodor Alexandrescou, campione europeo under 16 in carica e quarto favorito del draw, battuto al tie-break del terzo set. Nel femminile ha stupito Mariia Makarova, al via con uno special exempt dopo la finale raggiunta la scorsa settimana nel J300 di Santa Croce: la quindicenne russa ha eliminato la cinese Ruien Zhang, quinta testa di serie, per 6-1 6-4.

