Gauff senza rivali, Andreeva si sveglia in tempo

Coco Gauff ha cominciato la sua avventura da neo numero 2 del mondo al Roland Garros, Slam dove può puntare abbastanza in alto anche favorita da un tabellone che vede molte delle teste di serie più insidiose lontane dal suo quarto e senza il pensiero di trovarsi una tra Aryna Sabalenka e Iga Swiatek prima dell’eventuale finale.

La statunitense si è imposta con un netto 6-2 6-2 contro Olivia Gadecki e davanti a sé non ha alcuna testa di serie prima almeno degli ottavi di finale perché Anna Kalinskaya, numero 30, è stata superata 6-4 7-5 contro Marie Bouzkova. La statunitense troverà al prossimo turno la qualificata Tereza Valentova, classe 2007, che oggi si è imposta in rimonta contro la wild-card Cloe Paquet 4-6 6-2 7-5. In caso, molto probabile, di approdo al terzo turno avrebbe di fronte Bouzkova o Sonay Kartal, battuta agilmente a Wimbledon un anno fa.

Avanti anche le altre due big della parte bassa del tabellone: Mirra Andreeva, pur ammettendo di non aver apprezzato di essere stata messa nel match delle 11 per una sveglia troppo anticipata, ha saputo rientrare dal doppio break di svantaggio nel primo set per imporsi 6-4 6-3 contro Cristina Bucsa mentre Jessica Pegula si è imposta 6-2 6-4 contro la qualificata Anca Todoni.

