Colpo di scena: Zheng rompe il tabù Sabalenka e va in semifinale

[8] Zheng Q. b. [1] A. Sabalenka 6-4 6-3

Colpo di scena, ed è davvero il caso di dirlo: Zheng Qinwen, assente fin qui durante tutto il 2025, ha rotto la maledizione che la voleva sempre sconfitta contro Aryna Sabalenka cogliendo la prima vittoria dopo sei sconfitte consecutive e volando così alle semifinali del WTA 1000 di Roma dove affronterà Coco Gauff.

Un punteggio che ha capovolto praticamente ogni pronostico della vigilia, con una Zheng mai così efficace da tantissimi mesi. In controllo di ogni frangente del gioco tranne che qualche virgola col dritto, proprio a voler guardare il pelo nell’uovo di una serata che può davvero rilanciarla perché fin qui era stata una sorta di oggetto misterioso nel circuito femminile del 2025 e nemmeno fin qui al Foro Italico sembrava dare sensazioni così positive come quelle di stasera.

Sabalenka, al contrario, è stata troppo nervosa nei momenti più delicati. Non riusciva a fare granché, a caricarsi, ad avere lucidità. Sotto 4-6 1-3 guardava con sempre più insistenza il proprio angolo, molto nervosa e infastidita. E col passare dei minuti, in generale, è lievitato il numero di errori, l’efficacia del servizio è venuta a meno mentre di là i piedi di Zheng sembravano danzare. Una Qinwen come mai si era vista, soprattutto nei confronti diretti contro Aryna, ha condotto in porto la pratica con autorevolezza e grande controllo. Domani avrà un altro tabù da sfatare, cercando di battere la statunitense Gauff che la sconfisse tra l’altro nella finale delle ultime WTA Finals a Riyad.

