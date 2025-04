WTA Madrid, tabellone: Bronzetti contro Osaka, Paolini ha il bye

1° QUARTO DI TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs bye

[Q] vs [Q]

E. Arango vs C. Osorio

bye vs [28] E. Mertens

[22] Y. Putintseva vs bye

A. Tomlajnovic vs [Q]

P. Stearns vs K. Birrel

bye vs [15] A. Anisimova

[9] P. Badosa vs bye

V. Kudermetova vs P. Kudermetova

S. Lamens vs E. Raducanu

bye vs [24] M. Kostyuk

[32] S. Kenin vs bye

L. Sun vs V. Gracheva

A. Krueger vs A. Potapova

bye vs [8] Zheng Q

2° QUARTO DI TABELLONE

[3] J. Pegula vs bye

E. Lys vs [Q]

M. Uchijima vs R. Montgomery

bye vs [26] O. Jabeur

[21] E. Alexandrova vs bye

V. Azarenka vs O. Danilovic

A. Parks vs [WC] V. Jimenez Kasintseva

bye vs [14] D. Kasatkina

[10] E. Rybakina vs bye

M. Kessler vs [PR] B. Andreescu

J. Cristian vs S. Kartal

bye vs [27] E. Svitolina

[29] M. Linette vs bye

Wang Xiyu vs M. Sakkari

K. Boulter vs K. Siniakova

bye vs [6] J. Paolini

3° QUARTO DI TABELLONE

[7] M. Andreeva vs bye

R. Zarazua vs M. Bouzkova

J. Bouzas Maneiro vs M. Sherif

bye vs [27] M. Frech

[18] L. Samsonova vs bye

E. Avanesyan vs C. Dolehide

[Q] vs [WC] L. Fruhvirtova

bye vs [12] K. Muchova

[19] B. Haddad Maia vs bye

[Q] vs [Q]

B. Bencic vs [Q]

bye vs [20] C. Tauson

[25] L. Fernandez vs bye

[Q] vs A. Li

[Q] vs D. Yastremska

bye vs [6] C. Gauff

4° QUARTO DI TABELLONE

[5] M. Keys vs bye

N. Osaka vs L. Bronzetti

A. Kalinina vs I. C. Begu

bye vs [30] A. Kalinskaya

[19] D. Vekic vs bye

S. Cirstea vs H. Baptiste

[Q] vs [WC] C. Martinez Cirez

bye vs [11] E. Navarro

[13] D. Shnaider vs bye

K. Volynets vs [PR] P. Kvitova

[PR] A. Sevastova vs A. Pavlyuchenkova

bye vs [23] A. Ostapenko

[31] L. Noskova vs bye

[Q] vs R. Sramkova

[Q] vs [WC] A. Eala

bye vs [2] I. Swiatek

