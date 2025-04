Tc Cagliari pronto per B1 e B2, con 3 squadre: 18 incontri in 45 giorni

Il primato italiano di cinque formazioni al via nelle divisioni nazionali dei campionati a squadre (Serie A1, A2, B1 e B2) è stato raggiunto, e ora per il Tennis Club Cagliari è il momento di iniziare. Perché mentre A1 e A2 si giocheranno – come da tradizione – nel periodo autunnale, Serie B1 e B2 sono alle porte, con in gara anche tre team del circolo di Monte Urpinu. Occhi puntati soprattutto sulla formazione maschile di B1, già capace di sfiorare lo scorso anno il ritorno in A2. Ci riproveranno nel girone 1, a partire dal duello casalingo di venerdì 25 aprile contro i rivali dello Junior Tennis Perugia, già affrontati (e battuti) nella passata stagione. Un successo sarebbe prezioso per iniziare col piede giusto, in vista delle due trasferte consecutive previste fra seconda e terza giornata, prima in Piemonte contro la Canottieri Casale Monferrato (27 aprile) e quindi in Trentino contro il Ct Rovereto (11 maggio). Domenica 18 arriveranno a Cagliari i pugliesi dello Sporting Tennis Club 2.0 di Bisceglie, mentre sette giorni più tardi i sardi osserveranno il turno di riposo, prima del rush finale. Il 1° giugno la trasferta al Tc Pavia, sette giorni più tardi l’ultima gara della regular season a Monte Urpinu, contro il Ct Lucca. Per accedere ai play-off promozione serve chiudere fra le prime tre: un obiettivo alla portata del team capitanato da Martin Vassallo Arguello, che nelle passate stagioni ha dimostrato di avere i mezzi per giocarsela con tutte le rivali.

In Serie B2, invece, per il Tennis Club Cagliari ci saranno le due neopromosse dalla C, pronte all’esperienza a livello nazionale. Il team maschile dovrà attendere un paio di giorni in più per il debutto, visto che ai ragazzi è toccato subito il turno di riposo, mentre la formazione femminile sarà in campo venerdì 25 aprile in casa, contro le rivali dello Junior Tennis di Marina di Carrara (JC Next Gen – Centro Impianti). Due giorni più tardi il derby sardo col Ct Decimomannu, poi la trasferta in Liguria al Break Point Savona (11 maggio) e il duello casalingo con le genovesi del Park Tennis Club (18 maggio). Anche per loro, come per gli uomini di B1, il turno di riposo cadrà il 25 maggio, prima delle ultime due gare: 1° giugno in Toscana al Tennis Club Sinalunga, conclusione sette giorni dopo fra le mura amiche contro le milanesi del Quanta Club. Un derby sardo anche per i ragazzi, che debutteranno in B2 domenica 27 aprile contro i sassaresi del Tc Moneta 2021. In casa anche la sfida seguente contro il Tc 2002 di Benevento (11 maggio), prima della trasferta del 18 maggio in Puglia per la sfida col Ct Nardò. Sette giorni più tardi il duello casalingo col Tc Napoli, poi due trasferte per chiudere la fase a gironi: 1° giugno al Colle degli Dei di Velletri (Roma), 8 giugno a Catanzaro contro la Calabria Swim Race. Nel complesso, per le squadre del Tc Cagliari sono in arrivo 18 incontri (9 dei quali in trasferta) spalmati in 45 giorni: uno sforzo importante sotto tutti i punti di vista, ma anche un’occasione di confronto e crescita determinante per un ulteriore sviluppo del movimento cagliaritano e sardo, così come di un settore giovanile sempre più ricco.

Calendario Serie B1 maschile, Girone 1

25 aprile: Tennis Club Cagliari – Junior Tennis Perugia

27 aprile: Società Canottieri Casale – Tennis Club Cagliari

11 maggio: Circolo Tennis Rovereto – Tennis Club Cagliari

18 maggio: Tennis Club Cagliari – STC Bisceglie 2.0

25 maggio: turno di riposo

1 giugno: Tennis Club Pavia – Tennis Club Cagliari

8 giugno: Tennis Club Cagliari – Circolo Tennis Lucca

Serie B1 maschile 2025: la formazione del Tennis Club Cagliari

Roman Andres Burruchaga (Arg, 1.12), Carlos Sanchez Jover (Esp, 2.1), Giacomo Crisostomo (Ita, 2.3), Lautaro Agustin Falabella (Ita, 2.3), Nicola Porcu (Ita, 2.3), Bruno Pujol Navarro (Esp, 2.4), Alberto Sanna (Ita, 2.5), Roberto Binaghi (Ita, 2.5), Lorenzo Rocco (Ita, 2.5), Martin Vassallo Arguello (Ita, 3.2).

Calendario Serie B2 maschile, Girone 7

25 aprile: turno di riposo

27 aprile: Tennis Club Cagliari – Tennis Club Moneta 2021

11 maggio: Tennis Club Cagliari – Tennis Club 2002

18 maggio: Circolo Tennis Nardò – Tennis Club Cagliari

25 maggio: Tennis Club Cagliari – Tennis Club Napoli

1 giugno: Asd Colle degli Dei – Tennis Club Cagliari

8 giugno: Calabria Swim Race – Tennis Club Cagliari

Serie B2 maschile 2025: la formazione del Tennis Club Cagliari

Ioannis Xilas (Gre, 2.3), Alessandro Filippo Mondazzi (Ita, 2.3), Alexander Donski (Bul, 2.3), Vito Dell’Elba (Ita, 2.4), Riccardo Ciulli (Ita, 2.5), Franco Capalbo (Ita, 2.6), Edoardo Pilia (Ita, 2.6), Diego Pinna (Ita, 2.8).

Calendario Serie B2 femminile, Girone 3

25 aprile: Tennis Club Cagliari – JC Next Gen Centro Impianti

27 aprile: Circolo Tennis Decimomannu – Tennis Club Cagliari

11 maggio: Break Point Savona – Tennis Club Cagliari

18 maggio: Tennis Club Cagliari – Park Tennis Club

25 maggio: turno di riposo

1 giugno: Tennis Club Sinalunga – Tennis Club Cagliari

8 giugno: Tennis Club Cagliari – Quanta Club

Serie B2 femminile 2025: la formazione del Tennis Club Cagliari

Julia Riera (Ita, 1.5), Sara Cakarevic (Fra, 2.1), Gabriela Ce (Ita, 2.2), Eleni Christofi (Gre, 2.3), Barbara Dessolis (Ita, 2.3), Marcella Dessolis (Ita, 2.4), Carla Agustina Lucero (Ita, 2.8).

