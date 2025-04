Swiatek, terra rossa. Andreeva avanti per il ritiro della sorella

È cominciato il cammino di Iga Swiatek sulla terra battuta nel 2025, momento importante per capire se la polacca saprà in qualche modo girare un periodo non particolarmente felice. Un anno fa, al di là della semifinale nel WTA 500 di Stoccarda, vinse consecutivamente a Madrid, Roma e Parigi. Ripensare a una tripletta di quello spessore sembra forse troppo, ma la numero 2 del mondo vuole provare a comunque dare una reazione.

Il primo match nel torneo tedesco la vedeva opposta a Jana Fett, qualificata e protagonista ieri di una vittoria piuttosto sorprendente contro Donna Vekic. Il risultato finale è stato un netto 6-2 6-2 per la numero 2 del seeding, apparsa piuttosto solida e centrata col servizio al di là di un momento di smarrimento a inizio del secondo parziale, recuperando però piuttosto bene dallo 0-2. Proprio su questo le è stato chiesto, in conferenza stampa, se ci fosse un tentativo di focalizzarsi più sul piazzamento che sulla velocità pura e ha risposto: “No credo di aver forzato in entrambi i sensi. È qualcosa su cui sto cercando di lavorare fin dall’inizio della mia collaborazione con Wim. Forse il piazzamento è qualcosa su cui sto cercando di focalizzarmi di più, perché credo che sia soprattutto questo a darti dei punti, non tanto magari la potenza. Allo stesso modo cerco di non trattenere la mano, per cui mi piace spingere se posso”.

Ai quarti la situazione sarà molto più complessa però, perché a seconda delle teste di serie l’avversaria più pericolosa sarebbe Emma Navarro (numero 7), ma l’avversaria della statunitense è Aljona Ostapenko, contro cui Iga non ha mai vinto in cinque confronti diretti.

Tra le altre partite di giornata, dopo la maratona vincente di Magdalena Frech contro Sara Errani c’è stata anche quella di Ella Seidel contro Tatjana Maria: quest ultima si era trovata a servire per il match sul 6-5 nel secondo parziale, non c’è riuscita e da lì la sua avversaria ha rimontato fino a chiudere 3-6 7-6(3) 6-4, conquistando il ticket per la giornata di giovedì contro Coco Gauff. Nel match inaugurale di giornata Mirra Andreeva ha superato Erika Andreeva a causa del ritiro di quest ultima sul 6-2 1-0.

Dalla stessa categoria