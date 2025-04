Swiatek: ho cominciato troppo tesa, ma ho continuato a lottare

Iga, parlaci della partita e di come sei riuscita a riprenderti dopo quel primo set.

“Sono contenta del secondo set, perché non son partita per niente bene. Dispiaciuta che non sia riuscita a mantenere il livello con cui ho finito il parziale poi all’inizio del terzo, ma sono contenta che oggi sia riuscita a continuare a lottare”.

Dove sono state le differenze tra Doha e oggi?

“Credo la mia testa fosse molto più pulita, anche quando ero molto in affanno ho cercato soluzioni e credo di averle trovate. Ho cominciato troppo tesa nel primo parziale, però poi avevo recuperato”.

Hai approcciato la partita in modo diverso rispetto alle altre volte contro di lei?

“No, più che altro le altre volte non ero mai riuscita a impostare qualcosa. Oggi ho cercato di fare quello che mi ero predisposta e nel secondo ci sono riuscita. Solo non sono riuscita a proseguire”.

Devo chiederti del servizio, perché oggi hai faticato tanto eppure a tratti riuscivi anche ad avere delle buone serie di punti. Eri preoccupata inizialmente dalla risposta che poteva arrivare?

“Guarda, son partita male, però poi sentivo che da metà del secondo set e poi di nuovo nel terzo set riuscivo a servire meglio per cui son molto contenta. Nel primo sono stata pessima. Ho presente quel game, sul 3-3 nel secondo, e poi anche nel terzo da metà credo di aver alzato il livello, ma non sono riuscita a sfruttare le occasioni”.

