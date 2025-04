Spettacolo Paolini: Gauff battuta, sfida Sabalenka in semifinale

La prestazione migliore della settimana di Jasmine Paolini è arrivata contro Coco Gauff, in un quarto di finale ribaltato completamente dopo l’inizio difficile e ha concluso con una vittoria di grande valore. 6-4 6-3 contro la numero 4 del seeding e del mondo per una semifinale nuovamente contro ad Aryna Sabalenka, come già avvenuto a Miami.

È il primo successo della toscana contro la statunitense, arrivato dopo una partita in cui si era messa non tanto bene a causa di un immediato break subito al servizio, ma dove è stata brava a non perdere mai contatto con l’avversaria ribaltando la situazione dal 4-2 e 0-30 reggendo poi nel secondo parziale ad alcuni brutti game al servizio prima di allungare sul 5-2 e tenere il game di servizio conclusivo.

La prima settimana assieme a Marc Lopez ha già una piccola notizia positiva, frutto anche di una comunicazione nell’allenamento del venerdì piuttosto continua tra i due. Lo spagnolo le aveva dato indicazioni abbastanza chiare su come impostare gli scambi, esaltando le qualità di copertura del campo della rivale definendola formidabile a livello di velocità e movimento di gambe ma sottolineando più e più volte a Jasmine come fosse importante portarla il più lontano possibile dalla linea di fondo senza esagerare nei primi colpi ma lavorando la palla abbastanza da avere soluzioni più facili a lungo andare. Per buona parte del primo parziale le occasioni erano poche, perché l’americana sbagliava pochissimo, ma dal 2-4 0-30 le cose hanno cominciato a girare. Due errori di rovescio della numero 4 del seeding hanno rimesso le cose in parità e il game portato a casa dall’azzurra ha portato, poi, al cambio radicale dell’inerzia.

Nell’ottavo game, per la prima volta, Paolini partiva avanti e con due rovesci incrociati sulla riga (pur chiedendo scusa sul secondo) si portava alle prime chance di break. Ha avuto bisogno della terza, ma il punto del 4-4 è arrivato e con un gran turno di battuta si è portata 5-4. Nel decimo game, infine, il crollo completo della numero 4 del seeding con due doppi falli dallo 0-15 e un rovescio sparato malamente in corridoio sullo 0-40. Un finale di set da incubo e una difficoltà che continuava nei propri turni di battuta: dopo averne persi due consecutivi, sono arrivati anche altri tre che hanno sempre tenuto Paolini avanti nel punteggio. Solo sul 4-2, però, l’azzurra è riuscita a concretizzare l’allungo divenuto poi decisivo. Sul 5-3, pur con l’avversaria ormai in spinta continua, ha trovato ottime prime palle per salire a match point e chiudere la pratica. La stessa Gauff dirà poi che è rimasta piuttosto colpita dall’aggressività col dritto.

Il boato che l’ha accolta è divenuto anche il boato che ha accompagnato la sua esultanza dopo l’ultimo punto. Passo dopo passo, Jasmine sta mettendo in piedi una buona fase di stagione, scherzando che dopo i progressi fatti nell’affrontare questo tipo di giocatrici non arriveranno problemi domani quando contro di lei ci sarà la numero 1 del mondo. Sabalenka, in precedenza, dopo un set abbastanza tirato contro Elise Mertens ha infatti concluso vittoriosa il suo esordio con un 6-4 6-1 che la fa finalmente entrare nel torneo dopo una settimana di attesa. “Credo di aver fatto un po’ troppi errori nella prima parte di gara” dirà poi Aryna in conferenza stampa raccontando la partita fino al 4-3 e servizio per l’avversaria, “e mi sono detta di continuare a metterle pressione perché abbiamo avuto diversi game equilibrati. Colpire magari con più spin, senza andare piatta ed esagerare”.

