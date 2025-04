Sabalenka: “Dopo il primo set lei mi ha dominato”

Aryna, sono certo non sia quello che volevi. Cosa puoi dire della partita e di quanto è accaduto?

“Mah, onestamente penso sia stato tutto nei pochi punti che hanno deciso il primo set. Non ho proprio fatto del mio meglio, cosa che può accadere. Ci sono volte dove non giochi bene e cerchi solo di resistere. Dopo il primo set lei mi ha dominato, è stato un livello incredibile da parte sua nel secondo. Non sono contenta del risultato, proverò a fare meglio il prossimo anno, per una buona volta”.

È anche vero che se c’è una giocatrice che ha dimostrato di rialzarsi volta dopo volta in tanti momenti in carriera, questa puoi essere tu. Come pensi sia la maniera giusta per ripartire ora?

“Dici dopo questa sconfitta?”

Si in generale.

“Ma per una nuova occasione a Stoccarda o da Madrid?”

No non pensavo a un contesto specifico, volevo lasciarti una risposta libera.

“Ho perso in talmente tanti finali… Forse l’unica maniera è avere una memoria corta e non pensare più di tanto. Cioè, sicuro imparare qualcosa e andare avanti, questo è quanto voglio fare. Per prima cosa vorrei cercare di fare meglio a cominciare da Madrid, e poi tornare qui e riprovarci ancora”.

Per quanto riguarda la caduta nel secondo set, al di là del momento e del risultato, non ci sono preoccupazioni vero?

“Sì volevo giusto stare un po’ seduta per terra, ero troppo stanca, volevo starmene lì (sorride, nda). No, sto bene. So come cadere senza farmi male per fortuna. Tutto ok, grazie (sorride, nda)”.

