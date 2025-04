Pegula: “A Stoccarda tutto fantastico”. Gauff elogia Paolini

Jessica Pegula e Coco Gauff sono entrate nel torneo WTA 500 di Stoccarda entrambe con vittorie nette contro le rivali: 6-1 6-1 per la numero 3 del seeding contro Magdalena Frech, 6-1 6-1 anche per la numero 4 contro Ella Seidel. Sabato, passata la giornata di riposo per la festività di Venerdì Santo, Pegula sarà in campo contro Ekaterina Alexandrova mentre Gauff troverà la nostra Jasmine Paolini.

Entrambe, in conferenza stampa, hanno elogiato il torneo che ieri (mercoledì) ha annunciato di avere un tutto esaurito fino al giorno della finale, occasionalmente schedulata quest anno per lunedì.

Pegula ha dichiarato: “È veramente un campo centrale splendido. Ogni tanto quando entro in campo cerco di tenere una cuffia un po’ spostata, per sentire il pubblico e cose così, ed è stato bellissimo che l’intero stadio fosse pieno. Già dall’inizio hai questa percezione: le luci, la musica, il rumore, era veramente fantastico. Non ci sono molti tornei chehanno qualcosa di simile ed è fantastico che abbiano già il tutto esaurito. So che oggi c’erano molti polacchi, ma non riesco a pensare cosa sarebbe qualcosa simile negli USA ed essendo americana mi immagino sarebbe qualcosa di molto chiassoso, chiunque supportino. È veramente una bella esperienza, e in più con le Porsche sullo sfondo è tutto ancor più affascinante”.

Gauff invece: “Sì ho davvero notato quanto pubblico ci fosse. È la terza o quarta volta che gioco questo torneo e credo sia il più numeroso pubblico per la mia prima partita e pensavo semplicemente fosse perché erano tutti per lei (giocava contro una tedesca, nda). Ma è molto bello vedere che qui a Stoccarda così tante persone siano appassionate di tennis femminile, credo che il torneo stia crescendo in maniera continua dalla prima volta che ho giocato qui. Stanno facendo un lavoro eccezionale per le giocatrici, provvedendo loro a ogni genere di dettaglio per garantirci un’ottima esperienza. Non posso dirti ovviamente dell’esperienza per un fan, però se è vero che anche quest anno hanno un tutto esaurito così è probabile che anche lì riescano a far bene e le persone siano invogliate a tornare e magari a invitare anche più gente. Ma in generale è davvero bello che un torneo femminile riesca così bene nella vendita dei biglietti, non dovrebbe essere una sorpresa perché la nostra competizione è davvero forte, però questo è il WTA 500 più forte, senza dubbio”.

Gauff si è poi espressa anche sulla futura sfida a Paolini: “Lei è una giocatrice che si muove davvero bene e con un ottimo dritto. Noi non abbiamo giocato contro di recente, però abbiamo passato tanti allenamenti assieme e credo ormai tutti conoscano le doti combattive che Jasmine ha. Non l’ho mai vista mollare un punto in campo. Sarà dura sabato, ma forse già un buon test in vista del Roland Garros”.

Pegula, invece, a proposito di ritrovare per la terza volta in stagione Ekaterina Alexandrova (1-1 i precedenti fin qui): “Sarà durissima. Le ultime volte che ci ho giocatro contro, ma in generale in ogni occasione, è sempre stata una battaglia. Non so dirti per sabato, ovviamente, ma a Charleston ricordo che c’era tanto vento, un match incredibile, forse meritavo di perderlo ma sono riuscita a emergere (7-5 al terzo, nda). Credo qui sia diverso, perché siamo indoor. Lei serve molto bene e penso che qui possa trovare una buona fiducia e in generale quest anno sta giocando davvero bene e anche oggi ha trovato una grande vittoria. Non so come andrà, ma sarà durissima per me”.

