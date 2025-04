Paolini, giornata cupa: Jasmine travolta da Sakkari

Termina con una sconfitta pesantissima la corsa di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Madrid, in una giornata probabilmente tra le più brutte avute in campo nell’ultimo anno e mezzo di alto rendimento. Una prestazione sorprendente per tanti motivi non positivi, anche perché fare appena tre game contro Maria Sakkari, al contrario in caduta libera nell’ultimo periodo, sembra proprio qualcosa difficile da immaginare alla vigilia.

6-2 6-1 il punteggio finale in favore della greca, scesa addirittura al numero 82 del mondo ora e che si è di recente riaffidata a Tom Hill come allenatore per cercare di ritrovare la strada perduta negli ultimi due anni. Oggi ha fatto tutto bene, con buoni colpi da fondo e poche sbavature, ma è spiccato soprattutto il pessimo rendimento generale della toscana che al servizio è franata quasi subito.

I primi quattro game sono durati quasi una mezz’ora, con occasioni per entrambe ai vantaggi e che Sakkari fosse avanti 3-1 era già un primo segnale che andava contro Paolini. Il doppio break per il 4-1 e poi ancora un nuovo game in risposta vinto sul 4-2 sono parsi come distruttivi per l’azzurra, che ha come mollato di testa. Il secondo set è stato vissuto in maniera sempre più negativa e, dal 3-1 Sakkari, quasi arrendevole. C’erano sempre più errori, ma al di là di dritto o rovescio spiccava un atteggiamento di chi voleva già andare via dal campo, liberarsi dei punti e voler come cancellare tutto il più in fretta possibile.

Sono tutte condizioni che non abbiamo visto nell’ultimo periodo, anche nelle sconfitte più dolorose. Sakkari comandava il gioco e dominava il campo, ma alla lunga sembrava non dovesse nemmeno sforzarsi così tanto pur facendo una partita di buona intensità e carisma. I punti vinti in maniera sempre più decisa hanno spaccato l’equilibrio dei primi game creando i presupposti per lei per una giornata importante, tutto il contrario dell’umore in volto dell’azzurra che nemmeno al servizio sul 5-1, da 30-0, ha saputo allungare un po’ la contesa. E così sarà Maria ad approdare agli ottavi dove sfiderà la vincente del match tra Elena Rybakina ed Elina Svitolina.

