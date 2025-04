Paolini agile al terzo turno. Avanti Sabalenka, fuori Zheng

È durato circa un’ora l’esordio di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Madrid, con la numero 6 del seeding protagonista di un’ottima partita per imporsi con un netto 6-1 6-2 nei confronti di Katie Boulter. La stessa toscana dichiarerà poi che è stata abbastanza sorpresa dalla qualità e dal livello trovato da subito in condizioni completamente diverse rispetto a Stoccarda tra outdoor e altura.

Non è un caso, infatti le giocatrici col bye hanno spesso bisogno di qualche game per sistemare la propria condizione contro un’avversaria già rodata: lo si è visto anche con Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, sebbene in circostanze e momenti molto differenti, o con Zheng Qinwen che addirittura è stata eliminata già all’esordio.

Al terzo turno Paolini affronterà Maria Sakkari, che ha eliminato la testa di serie numero 27 Magda Linette 7-6(3) 6-3. Siamo nell’ottavo che comprende altre giocatrici potenziali mine vaganti come Elina Svitolina (6-3 6-1 contro Sonay Kartal) e la vincente del match serale tra Elena Rybakina e Bianca Andreescu.

Tutto bene, alla fine, per Sabalenka ma la bielorussa ha avuto una giornata abbastanza particolare contro Anna Blinkova. La russa, proveniente dalle qualificazioni, ha ceduto con l’onore delle armi per 6-3 6-4 e rimettendo in bilico una partita che sembrava destinata a finire abbastanza rapidamente quando dopo meno di una ventina di minuti la numero 1 del mondo era avanti 5-0. Da quel momento, però, Aryna ha cominciato ad andare in affanno con errori che aumentavano in maniera sempre più continua: non chiudeva il set sul 5-1, mancava un set point in risposta sul 5-2 e sul 5-3 ha dovuto cancellare tre chance di 5-4. La solidità da fondo campo di Blinkova era cresciuta, il numero di errori di Sabalenka aumentati e non sarebbero mai tornati sotto controllo fino a fine gara. Soffriva il cambio di traiettorie e non trovava l’impatto ideale con la palla, andava avanti di break all’inizio del secondo parziale e in qualche modo si teneva il vantaggio fino alla fine, dovendo però annullare varie palle del controbreak tra cui una sul 5-4.

Il tabellone della bielorussa, però, sembra poter andare in discesa: la testa di serie al terzo turno sarà Elise Mertens già comodamente sconfitta a Stoccarda nei quarti di finale. Nella giornata odierna sono saltate Amanda Anisimova, Paula Badosa (ritiratasi prima del via) e soprattutto Zheng, la testa di serie designata per l’eventuale quarto di finale. La cinese, che sta facendo tanta fatica fin qui nel 2025, si è arresa al debutto con un doppio 6-4 in favore di Anastasia Potapova.

