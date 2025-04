Niente tennis a Stoccarda di venerdì Santo: Paolini-Gauff sabato sera

Per ordine di una legge regionale, non ci saranno partite al WTA 500 di Stoccarda nella giornata di venerdì Santo. L’area del Baden Wurttemberg in Germania osserva in maniera più sentita quella che è già una festività nazionale in cui molte attività sono chiuse e, sebbene il torneo alla Porsche Arena abbia chiesto un’esenzione, le autorità locali già nello scorso autunno l’avevano negata costringendo così gli organizzatori a rivedere la programmazione settimanale.

I quarti di finale del torneo di tennis, in quanto considerato “intrattenimento” per il pubblico, non potevano essere disputati oggi e sono stati spostati al sabato, con conseguenza che le semifinali sono state riprogrammate per il giorno di Pasqua e la finale per lunedì di Pasquetta alle ore 13.

Abbiamo però già l’ordine di gioco di sabato: si comincia alle 12:30 con la sfida tra Ekaterina Alexandrova e Jessica Pegula (numero 3 del seeding), a seguire Aljona Ostapenko contro la numero 2 del seeding Iga Swiatek, non prima delle 17:00 l’esordio nel torneo della numero 1 Aryna Sabalenka contro Elise Mertens mentre non prima delle 18:30 sarà la volta dell’unico quarto di finale tra due teste di serie, quello che vedrà la numero 4 del seeding Coco Gauff contro la numero 5 Jasmine Paolini.

