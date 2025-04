Paolini evita guai contro Niemeier ed è ai quarti, fuori Andreeva

Jasmine Paolini è uscita vittoriosa da una partita già scomoda in partenza e complicatasi sensibilmente dal 6-1 2-0 contro Jule Niemeier, tornando così ai quarti di finale nel WTA 500 di Stoccarda e attendendo ora la sua prossima avversaria che sarà o Coco Gauff, numero 4 del seeding, o Ella Seidel, entrata in tabellone come lucky loser e ieri vittoriosa in tre ore contro Tatjana Maria.

6-1 7-5 il punteggio conclusivo, con un primo set dominato e un secondo completamente diverso perché da quando la tedesca ha ripreso il break di ritardo iniziale è stata una lotta punto a punto e Niemeier sembra sospinta a gran voce da una Porsche Arena da tutto esaurito. E Paolini ha un po’ sofferto il momento, quantomeno ha perso la linearità dei colpi e la capacità di attaccare che la contraddistingueva, lasciando a volte un po’ troppo campo a un’avversaria che da fondo è pericolosissima se riesce a colpire la palla liberamente.

C’è una differenza enorme, in Neimeier, nella maniera in cui può impattare se riesce a mettere il peso del corpo sulla palla o se è più in ritardo. Paolini, a un certo punto, ha cominciato a faticare in risposta e non ha saputo nemmeno sfruttare quel momento positivo sul 3-3 perché, di nuovo al servizio con un break di vantaggio, ha forzato troppo un paio di soluzioni sul rovescio dal 15-15 facendosi riprendere. Jule vinceva un game al servizio pesantissimo sul 4-4 e sul 5-4 attaccava sistematicamente ogni seconda dell’azzurra, che ha pure dovuto salvare un set point e dal 40-40 ha sudato un po’, visibilmente contratta in volto per la tensione del momento. Grazie anche a qualche rischio, è riuscita a salire 5-5 dove ha trovato il terzo break della sua frazione e, pur vedendosi rimontata dal 40-15, ha messo la parola fine alla partita al terzo match point con un gran passante di dritto incrociato.

In precedenza, Ekaterina Alexandrova ha confermato una volta di più lo status di pericolosa mina vagante per le big travolgendo Mirra Andreeva 6-3 6-2 conquistando la quarta vittoria su una top-10 in stagione dopo aver superato Aryna Sabalenka, Jessica Pegula e Zheng Qinwen. Proprio Pegula, affrontata nuovamente a Charleston in semifinale, potrebbe essere la sua prossima avversaria dovesse la statunitense vincere contro Magdalena Frech.

