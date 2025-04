Gauff e Andreeva, blackout e rinvii: caos a Madrid

Doveva essere la giornata più densa del tabellone femminile nel WTA 1000 di Madrid e invece soltanto Coco Gauff e Mirra Andreeva possono dirsi contente perché sono le uniche, assieme a Matteo Arnaldo nel circuito ATP, ad aver terminato i rispettivi incontri prima del blackout (internazionale) che ha stravolto ogni cosa.

Gauff, tra l’altro, ha vissuto “live” il momento in cui tutto si è spento nella capitale spagnola ma in generale in tutto il paese come anche in Portogallo e Francia, perché stava facendo l’intervista in campo dopo il convincente 6-4 6-2 ai danni di Belinda Bencic. Il microfono ha smesso di funzionare con un rumore un po’ fastidioso iniziale e tutto si è spento, comprese le luci dei pannelli a bordo campo. Coco l’ha presa un po’ sul ridere lì per lì, ma col passare dei minuti l’intera città (e il paese) si è scoperta bloccata.

Più o meno in contemporanea, con ancora più facilità, Andreeva superava 6-1 6-4 la qualificata Yuliia Starodubtseva. Cosi, con le altre sei partite femminili ancora da iniziare, abbiamo quantomeno un primo quarto di finale tra le due giovani stelle del circuito WTA. C’era grande attesa oggi per Iga Swiatek contro Diana Shnaider e il ritorno immediato in campo di Aryna Sabalenka contro Peyton Stearns, ma entrambe verranno riprogrammate a domani. Facciamo un breve riepilogo

[1] A. Sabalenka vs P. Stearns rinviata

A. Potapova vs [24] M. Kostyuk rinviata

M. Uchijima vs [22] E. Alexandrova rinviata

[17] E. Svitolina vs M. Sakkari rinviata

[7] M. Andreeva b. [Q] Y. Starodubtseva 6-1 6-4

[4] C. Gauff b. B. Bencic 6-4 6-2

[5] M. Keys vs [19] D. Vekic rinviata

[13] D. Shnaider vs [2] I. Swiatek rinviata

