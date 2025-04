Bronzetti sgambetta Osaka, Eala di nuovo contro Swiatek

Bel colpo per Lucia Bronzetti, che ha superato il primo turno del WTA 1000 di Madrid eliminando in tre set Naomi Osaka. 6-4 2-6 6-4 il punteggio in favore della romagnola, che ha vinto una bella battaglia reagendo molto bene nel set decisivo alla rimonta della giapponese e fermando la serie negativa negli incontri sulla lunga distanza dopo sette sconfitte consecutive.

Fondamentale, per Lucia, far valere la maggiore attitudine sulla terra battuta rispetto all’ex numero 1 del mondo, spesso in difficoltà nel trovare anche solo la posizione giusta rispetto alla palla e faticando tanto quando doveva rincorrere le smorzate della sua avversaria.

Al prossimo turno Bronzetti troverà Madison Keys, numero 5 del seeding, nel quarto di tabellone dove c’è anche Iga Swiatek, numero 2, che giovedì sfiderà nel match d’esordio Alexandra Eala, la filippina che a Miami la sconfisse nei quarti di finale. Nel suo esordio, Eala ha superato con un comodo 6-3 6-2 Viktorija Tomova.

