Bronzetti e Cocciaretto eliminate a Madrid

Non c’è stata gloria per le italiane impegnate oggi nel WTA 1000 di Madrid. Sia Lucia Bronzetti sia Elisabetta Cocciaretto non sono riuscite a superare il secondo turno dell’importante torneo spagnolo.

La romagnola, che martedì aveva brillantemente superato Naomi Osaka, oggi è capitolata di fronte alla campionessa dell’ultimo Australian Open Madison Keys tenendo bene il campo per due set ma cedendo 6-4 6-3. La marchigiana, entrata invece in tabellone come lucky loser al posto di Karolina Muchova e dunque direttamente al secondo turno, è stata battuta 7-6(2) 6-3 contro Yuliia Starodubtseva, anche lei proveniente dal tabellone cadetto.

L’ultima italiana dunque rimasta in gara è Jasmine Paolini, numero 6 del tabellone, che farà il suo esordio nella giornata di venerdì alle 11 del mattino contro Katie Boulter.

