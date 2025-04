Atkinsons Monza Open 25, c’è il tabellone: subito un top-100 per Federico Cinà

Per l’Atkinsons Monza Open 25 è stato il sabato della grande attesa, col conto alla rovescia ormai agli sgoccioli. In mattinata, all’Arengario in centro città si è tenuto l’opening ufficiale del nuovo torneo ATP Challenger al via domenica sui campi del Villa Reale Tennis, mentre al club è proseguita per tutta la giornata l’ultima messa a punto della struttura, così come il graduale arrivo dei protagonisti. Alcuni saranno in gara già da domenica mattina nelle qualificazioni, mentre altri debutteranno a partire da lunedì nel tabellone principale, sorteggiato nel tardo pomeriggio. C’era curiosità per scoprire il nome del primo avversario a Monza di Federico Cinà, il baby talento palermitano capace meno di venti giorni fa a Miami di diventare il primo giocatore nato nel 2007 a superare un turno in un Masters 1000, la categoria di eventi seconda soltanto ai quattro tornei del Grande Slam. Il sorteggio, almeno sulla carta, non ha sorriso all’azzurro, accoppiandolo subito alla prima testa di serie Raphael Collignon, belga numero 92 del ranking mondiale. L’altro enfant prodige del nostro tennis in gara con una wild card, il mancino romano Jacopo Vasamì, sfiderà invece il britannico Paul Jubb. Per il brianzolo Federico Arnaboldi ci sarà il giovane croato Matej Dodig, mentre Pietro Fellin, giocatore del V-Team che si allena proprio sui campi del Villa Reale Tennis, se la vedrà in un derby con Matteo Gigante. Un qualificato per il brasiliano Thiago Seyboth Wild e per lo spagnolo Martin Landaluce, fra i più attesi in città, mentre l’indiano Nishesh Basavareddy, secondo favorito del tabellone, esordirà contro l’ucraino Vitaliy Sachko. Fra le sfide da non perdere anche l’affascinante confronto di stili fra l’argentino Federico Coria e l’inglese Daniel Evans.

Come anticipato, in attesa degli incontri del main draw il tanto pubblico in arrivo al Villa Reale Tennis potrà iniziare a godersi le qualificazioni: domenica dodici incontri a partire dalle 10 del mattino, spalmati su tre campi. Dodici gli italiani in gara con l’obiettivo di conquistare i sei posti per il tabellone principale, capeggiati da Andrea Pellegrino, seconda testa di serie. Il pugliese, recente semifinalista nel Challenger di Napoli, sarà l’avversario del giocatore di casa William Mirarchi, monzese classe 2006 del V-Team, in gara con una wild card. Il loro sarà uno dei ben quattro derby tricolori: Travaglia-Iannaccone, Dalla Valle-Romano e Maestrelli-Picchione gli altri tre. In gara per l’Italia anche Giulio Zeppieri, Jacopo Berrettini (fratello minore di Matteo), Fausto Tabacco e l’ex top-20 Marco Cecchinato, semifinalista nel 2018 al Roland Garros, quando eliminò niente meno che Novak Djokovic. Nelle qualificazioni anche un altro nome di lusso come lo slovacco Martin Klizan, vincitore in carriera di sei titoli nel circuito maggiore ATP. Al via anche l’indiano Sumit Nagal, numero 137 del ranking mondiale: a lui il compito di chiudere il programma del Campo Centrale, nel duello contro il turco Ergi Kirkin.

L’ATKINSONS MONZA OPEN 25 DAL VIVO – L’ingresso ai campi del Villa Reale Tennis sarà gratuito fino a venerdì 11 aprile compreso, mentre i biglietti per semifinali (sabato 12) e finale (domenica 13) sono già sold out.

L’ATKINSONS MONZA OPEN 25 ONLINE – Tutti gli incontri dei tabelloni principali dell’Atkinsons Monza Open 25 saranno trasmessi in diretta streaming dalla piattaforma Challenger TV, gratuita sul sito Atptour.com. Ulteriori informazioni e contenuti sull’evento sono disponibili sul sito web del torneo monzaopentennis.villarealetennis.it e sulle pagine Instagram (@monzaopen) e Facebook (Atkinsons Monza Open 25).

Dalla stessa categoria