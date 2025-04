Andreeva agli ottavi con Gauff e Keys. Bencic vince una maratona

I primi verdetti della giornata odierna del WTA 1000 di Madrid sorridono alle teste di serie e principali favorite, in attesa di capire come andrà il quantomai incerto scontro tra Iga Swiatek e Linda Noskova che aprirà la sessione serale (non prima delle 20).

La polacca è avanti 5-1 nei precedenti e ha vinto gli ultimi quattro, ma dall’Australian Open dello scorso anno (quando a imporsi fu la ceca) le partite tra loro vanno praticamente sempre al set decisivo e se da un lato pesa una differenza che su terra battuta penderebbe quasi tutta dalla parte di Iga, dall’altro c’è il momento abbastanza delicato che sta affrontando alla ricerca di una condizione quantomeno accettabile. Chi vincerà, tra le due, affronterà Diana Shnaider che ha rifilato un doppio 6-0 a inizio giornata ad Anastasija Sevastova.

Tra le altre sfide, vittorie in due set per Mirra Andreeva, Coco Gauff e Madison Keys. Andando in ordine di teste di serie: la statunitense numero 4 si è imposta 6-2 6-3 contro Ann Li mentre la connazionale, numero 5, ha impiegato un po’ di più per superare Anna Kalinskaya (numero 30) col punteggio di 7-5 7-6(3). Per la giovanissima numero 7 del tabellone, invece, un 7-5 6-3 contro Magdalena Frech che ha aperto la giornata sul campo Manolo Santana e agli ottavi affronterà la qualificata Yuliia Starodubtseva, che ha ribaltato il pronostico contro Liudmila Samsonova imponendosi 2-6 7-6(2) 6-0. Contro Gauff, invece, ci sarà ora Belinda Bencic, vincitrice in oltre tre ore di una autentica maratona contro Beatriz Haddad Maia. L’elvetica, impostasi 6-3 nella prima frazione, è andata sotto nel punteggio fino al 4-1 e 30-0 per la brasiliana nel parziale decisivo. Quattro punti consecutivi e si sono riaperti i giochi fino all’incredibile recupero e sorpasso proprio sulla linea del traguardo: 6-3 4-6 7-6(2).

Risultati

[7] M. Andreeva b. [27] M. Frech 7-5 6-3

[Q] Y. Starodubtseva b. [18] L. Samsonova 2-6 7-6(2) 6-0

B. Bencic b. [16] B. Haddad Maia 6-3 4-6 7-6(2)

[4] C. Gauff b. A. Li 6-2 6-3

[5] M. Keys b. [30] A. Kalinskaya 7-5 7-6(3)

[19] D. Vekic vs [11] E. Navarro

[13] D. Shnaider b. [PR] A. Sevastova 6-0 6-0

[31] L. Noskova vs [2] I. Swiatek

