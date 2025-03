WTA Indian Wells: Swiatek e Rybakina ripartono, fuori Cocciaretto

La giornata di venerdì ha visto le prime big del circuito WTA entrare in scena nel ‘1000’ di Indian Wells, già il terzo torneo della categoria nel 2025.

In California è stata la volta della parte bassa, con Iga Swiatek a fare da aprifila. La polacca, numero 2 del mondo, si è imposta con un netto 6-2 6-0 nei confronti di Caroline Garcia gestendo piuttosto bene un esordio che poteva quantomeno darle alcuni grattacapi. Al di là però del break subito sull’1-0 nel primo parziale, la campionessa in carica ha gestito sempre con buona tranquillità e si prepara così a un terzo turno contro Dayana Yastremska, affrontata appena due settimane fa a Dubai. L’ucraina ha superato la testa di serie numero 32 Ons Jabeur per 6-3 6-1.

A inizio giornata, Elena Rybakina ha archiviato la sua pratica con un doppio 6-3 ai danni di Suzanne Lamens. Inizio un po’ troppo altalenante per la kazaka, che aveva a referto già 22 errori gratuiti dopo sette game, ma sul finire del primo parziale ha aggiustato un po’ la situazione e la grande differenza tra le due ha fatto il resto. Al prossimo turno avrà di fronte la numero 25 del seeding Katie Boulter, impostasi 6-7(3) 6-3 6-0 contro Irina Camelia Begu. Nel suo ottavo di tabellone, inoltre, spicca il rematch della finale del WTA 1000 di Dubai tra Mirra Andreeva e Clara Tauson. La numero 11 del mondo, pur in una partita di enormi alti e bassi, ha superato Varvara Gracheva in due set: 7-5 6-4. Nel primo parziale è scappata sul 5-1 prima di farsi riprendere, riuscendo comunque a sfruttare le incertezze della francese sul 5-5 per chiudere la frazione. Nel secondo, invece, Gracheva si è completamente spenta a sua volta dal 4-0, subendo un parziale di sei giochi consecutivi. Tauson, invece, ha battuto 7-6(5) 7-5 Camila Osorio. Sempre nel terzo quarto del tabellone, Jessica Pegula ha completato con un 6-4 6-2 il proprio esordio contro Magda Linette e non avrà, al terzo turno, Aljona Ostapenko perché la lettone è stata battuta 6-4 6-4 da Wang Xiyu.

Nulla da fare per l’unica italiana in gara oggi. Elisabetta Cocciaretto ha perso 6-4 6-3 contro Karolina Muchova, numero 15 del tabellone, che al terzo turno troverà Katerina Siniakova, impostasi con un netto 6-2 6-2 contro la numero 21 del seeding Yulia Putintseva, protagonista nel 2024 con il quarto turno.

Risultati

[7] E. Rybakina b. S. Lamens 6-3 6-3

[25] K. Boulter b. I. C. Begu 6-7(3) 6-3 6-0

[22] C. Tauson b. C. Osorio 7-6(5) 7-5

[9] M. Andreeva b. V. Gracheva 7-5 6-4

[14] D. Collins vs H. Baptiste

[23] E. Svitolina b. A. Krueger 6-1 6-7(8) 6-3

Wang X. b. [26] A. Ostapenko 6-4 6-4

[4] J. Pegula b. M. Linette 6-4 6-2

[8] Zheng Q. vs V. Azarenka

L. Sun b. [31] L. Noskova 6-1 6-4

[18] M. Kostyuk b. [Q] R. Montgomery 6-1 6-3

C. Dolehide b. [LL] E. Lys 7-6(3) 6-4

[15] K. Muchova b. E. Cocciaretto 6-4 6-3

K. Siniakova b. [21] Y. Putintseva 6-2 6-2

D. Yastremska b. [32] O. Jabeur 6-3 6-1

[2] I. Swiatek b. C. Garcia 6-2 6-0

