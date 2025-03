Swiatek costretta alla scorta dopo insulti in allenamento da uno stalker

In un’annata fin qui un po’ travagliata in campo, Iga Swiatek deve ora fare i conti con un’altra situazione molto spiacevole. La polacca, numero 2 del mondo, è stata costretta a chiedere la scorta alla vigilia del suo match di terzo turno nel WTA 1000 di Miami a causa di un episodio in allenamento che è di fatto la punta di un iceberg.

Durante la giornata di sabato uno spettatore è andato al campo dove Iga si stava allenando e urlandole insulti e sfottò in polacco, filmando il tutto e caricandolo sul proprio profilo Twitter accompagnato da vari post in cui si mostrava divertito e compiacente del proprio gesto. L’autore, il cui profilo è ora sospeso e non pubblicheremo unicamente per non dare ulteriore visibilità, non è nuovo a questo perché è da diverso tempo (anni) che ha preso di mira Swiatek con toni decisamente oltre l’accettabile, augurandole anche una fine simile a quella di Monica Seles. Un troll di internet, poteva essere definito, finché le sue azioni si limitavano a un monitor. Soprattutto, uno che nel corso degli anni ha creato vari profili social proprio per non scomparire nel nulla quando potevano essere prese azioni nei suoi confronti per via dei toni pesanti dei suoi post.

Avvicinandosi però così tanto alla giocatrice, e avendo Swiatek sentito le frasi che puntavano al personale, toccando la sua famiglia con tono ironico, si è varcati un’altra linea. Così, dopo che ieri in tarda serata erano emerse immagini che mostravano quello che sembrava un uomo della security seduto dietro al suo team durante il match contro Elise Mertens e, allo stesso modo, sembrava essercene un altro attorno a lei durante l’intervista in campo al termine della gara e che l’ha accompagnata in conferenza stampa, è arrivata la conferma da parte della sua PR Daria Sulgostowska: “Non possiamo accettare questa situazione. Abbiamo denunciato il fatto agli organizzatori, come anche alla WTA, che hanno immediatamente preso delle precauzioni come aumentare la sicurezza attorno alla giocatrice, cosa di cui siamo enormemente grati”.

