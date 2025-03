Paolini parte bene. Doppio 6-0 per Gauff, Sabalenka facile. Fuori Rybakina

Jasmine Paolini è al terzo turno del WTA 1000 di Miami. La toscana, all’esordio nel torneo della Florida e alla ricerca di continuità dopo l’ultimo mese segnato da un rendimento altalenante anche a causa del problema fisico di Dubai, è testa di serie numero 6 e inserita nel quarto di tabellone di Coco Gauff.

L’azzurra ha cominciato con un doppio 6-4 in una giornata abbastanza particolare contro Rebecca Sramkova. Un match complicato contro un’avversaria scomoda, malgrado l’ultimo precedente fosse stato il netto 6-1 6-2 del match che ha regalato la Billie Jean King Cup 2024 alla nazionale italiana: la slovacca, trovata finalmente la top-50, si è stabilizzata come tennista capace di rendere diffcile la vita di giocatrici di classifica più alta che non siano in un gran momento e l’inizio odierno rispettava completamente le previsioni.

Sramkova è stata avanti 3-0 e doppio break e sul 3-2 salvava ottimamente un turno di battuta da 0-40, ma dal 4-2 crollava e cedeva il primo parziale per 6-4. La lotta continuava anche nel secondo finché, nel decimo game, Paolini ha trovato il break decisivo per approdare al turno successivo dove attende una tra Ons Jabeur (numero 31 del tabellone) e Katerina Siniakova.

Gauff invece ha trovato una giornata super, con addirittura un 6-0 6-0 inflitto ai danni di Sofia Kenin in 45 minuti di dominio assoluto. Un match disarmante per la campionessa dell’Australian Open 2020 e completamente in controtendenza per la numero 3 del seeding rispetto al complicato recente passato: da capire se sia una giornata particolare o se ci sarà un minimo di continuità. Al prossimo turno, troverà o Maria Sakkari o Lucia Bronzetti. Buon esordio anche per un’altra protagonista: Zheng Qinwen, numero 7 del tabellone, ha liquidato Lauren Davis 6-1 7-5. Nessun problema, come ampiamente prevedibile, per Aryna Sabalenka che ha subito preso il largo contro Viktorija Tomova e ha concluso 6-3 6-0: al terzo turno altro match sulla carta abbastanza agevole contro la qualificata Elena Gabriela Ruse, che ha superato 6-4 6-4 Magdalena Frech.

Fuori invece la prima top-10: Elena Rybakina, inserita nel quarto di Aryna Sabalenka, è stata malamente sconfitta contro Ashlyn Krueger, alla prima vittoria in carriera contro una top-10 al settimo tentnativo. 6-4 2-6 6-4 il punteggio per la statunitense, classe 2004, che ha ben recuperato mentalmente dopo aver ceduto un secondo parziale con molta facilità e nel terzo le è bastato fare il break sul 2-2 e difenderlo senza particolari affanni per la vittoria più importante della carriera.

