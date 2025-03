Paolini e Sabalenka agli ottavi con due ritiri. Aryna sfida Collins

Avanzano al quarto turno del WTA 1000 di Miami sia Jasmine Paolini sia Aryna Sabalenka, ed entrambe lo fanno approfittando di due ritiri avvenuti dopo sette game rispettivamente di Ons Jabeur ed Elena Gabriela Ruse.

La toscana, numero 6 del seeding, era avanti 4-3 quando la tunisina è stata costretta ad alzare bandiera bianca a causa di problema fisico al polpaccio sinistro. Per lei, ora, l’affascinante sfida a Naomi Osaka che sta vivendo un torneo con momenti piuttosto alti da un punto di vista emotivo, cominciato con la rimonta a due game dall’eliminazione contro Yuliia Starodubtseva, passando per il successo netto contro Liudmila Samosonova al secondo turno e l’esultanza post gara dove si è fatta passare la bandiera di Haiti che ha esibito con gioia in mezzo al campo, fino alle oltre tre ore di ieri contro Haley Baptiste e un successo “soltanto” per 7-6 3-6 6-4 che però potrebbe pesare quantomeno a livello psicologico. Il suo è un tentativo di rientro che dura ormai da tanto e al di là di quello che può essere il valore dell’avversaria la molla potrebbe anche scattare da giornate simili dove c’è un senso allo stare in campo, raccontando anche di sentirsi in una condizione fisica piuttosto buona, addirittura defininendola la migliore degli ultimi anni.

Sabalenka, invece, ha passeggiato contro Ruse finché la rumena, indietro 6-1, ha deciso per il ritiro. Quest ultima già al turno precedente aveva ricevuto un medical time out appena prima di servire per chiudere la partita contro Magdalena Frech e i problemi fisici, giunta alla quinta partita in una settimana dopo essere passata dalle qualificazioni, sono diventati insostenibili malgrado il palcoscenico prestigioso contro la numero 1 del mondo. Aryna, che fin qui come a Indian Wells ha avuto un approccio al tabellone molto agevole, avrà agli ottavi un impegno gestibile ma quantomeno scomodo: Danielle Collins. La campionessa del 2024 è riuscita ad arrivare al quarto turno imponendosi 6-4 3-6 6-3 nel match serale contro Rebeca Masarova e, sebbene non abbia lo sprint che la stava contraddistinguendo nei mesi iniziali di un anno fa è giocatrice pericolosa a prescindere.

Tra gli altri risultati, comodo 6-2 6-4 per Coco Gauff contro Maria Sakkari per un quarto turno anche qui da favorita contro Magda Linette, con la statunitense alla ricerca di continuità dopo i primi mesi molto altalenanti. Infine, Zheng Qinwen ha superato 6-1 7-6 Taylor Townsend e agli ottavi avrà la statunitense Ashlyn Kruerger.

