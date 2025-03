Linette sorprende Gauff e sfiderà Paolini ai quarti. Bene Sabalenka e Zheng

Sarà Magda Linette e non Coco Gauff l’avversaria di Jasmine Paolini nei quarti di finale del WTA 1000 di Miami, con la polacca che ha ribaltato completamente il pronostico contro la numero 3 del mondo imponendosi addirittura in due set, sotto gli occhi compiaciuti di Agnieszka Radwanska in panchina come “assistente coach”.

6-4 6-4 il punteggio che ha dato alla numero del mondo il secondo risultato più prestigioso della carriera dopo l’incredibile semifinale Slam all’Australian Open 2023. Tra lei e una nuovo accesso tra le migliori quattro di un grande torneo, ora, c’è la nostra Jasmine: per entrambe, per vari motivi, la sfida di martedì avrà un peso specifico davvero elevato.

Linette oggi è stata brava, facendosi apprezzare spesso come la giocatrice più solida in campo e sembrando molto più in fiducia rispetto all’avversaria, andata in affanno fin dalle prime battute col servizio e finendo per commettere ben 12 doppi falli. Numerosi, in generale, gli errori gratuiti della campionessa delle WTA Finals, che ha continuato a sbagliare e a mostrarsi frustrata, finendo per non avere efficacia e farsi aggredire dalla rivale che ha sfruttato perfettamente la grande occasione avuta tra le mani anche quando sul 5-4 e servizio nel secondo parziale ha dovuto chiudere la pratica.

La parte alta del tabellone è completata infine dalla sfida tra Aryna Sabalenka e Zheng Qinwen. La numero 1 del mondo ha superato con un doppio 6-4 la campionessa del torneo nella passata stagione, Danielle Collins, mentre la cinese si è imposta 6-2 7-6(3) contro Ashlyn Krueger.

Dalla stessa categoria