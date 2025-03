Indian Wells: Swiatek e Andreeva, si rinnova la sfida in semifinale

La prima semifinale del WTA 1000 di Indian Wells sarà tra Iga Swiatek e Mirra Andreeva, con la sfida tra le due che si rinnova al primo appuntamento dopo il quarto di finale del torneo di Dubai a fine febbraio.

La polacca, numero 2 del mondo, ha messo insieme una nuova partita praticamente dominata per conquistare la quarta semifinale consecutiva nel deserto californiano. 6-3 6-3 il punteggio conclusivo contro Zheng Qinwen, numero 8 del tabellone, che quantomeno ha offerto una parziale vendetta di quella bruciante sconfitta in semifinale alle Olimpiadi dello scorso agosto.

Swiatek, come spesso succede, ha ottenuto un’immediata partenza a razzo e dal 3-0 in suo favore ha gestito abbastanza bene il resto del primo parziale chiudendo alla prima occasione sul 5-3 grazie al doppio fallo dell’avversaria. Bene da fondo campo, dava tanto fastidio col dritto alla cinese che si è fatta trascinare sempre più in un vortice negativo dal vento che soffiava a intermittenza e nel secondo parziale precipitava fino all’1-5 di svantaggio. Non riusciva, Iga, chiudere sul 5-2 e servizio ma poco dopo ha raccolto il quinto break della sua giornata con un nuovo doppio fallo della cinese che ha messo fine alla contesa.

Domani sfiderà dunque Andreeva, forse l’altra grande protagonista fin qui a Indian Wells. Come Swiatek, pure Mirra ha trovato enorme adattabilità alle condizioni di gioco mettendo insieme partite dove le avversarie più potenti (Clara Tauson ed Elena Rybakina) hanno fatto enorme fatica a voler aggredire la palla mentre oggi Elina Svitolina ha retto piuttosto bene nello score cercando un gioco di rimessa e sacrificio, ma si è dovuta arrendere nelle fasi decisive dei due parziali. Il 7-5 6-3 conclusivo, appena prima che si scatenasse una tormenta di vento e sabbia, è valso anche il decimo successo consecutivo per la giocatrice classe 2007, che contro la polacca andrà a caccia della seconda finale di seguto in un torneo ‘1000’.

Risultati

[9] M. Andreeva b. [23] E. Svitolina 7-5 6-3

[2] I. Swiatek b. [8] Zheng Q. 6-3 6-3

Dalla stessa categoria