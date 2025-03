Indian Wells: Swiatek agli ottavi contro Muchova, bene Rybakina

La prima settimana del WTA 1000 di Indian Wells si conclude col tabellone femminile che trova i suoi primi ottavi di finale. La parte bassa, di scena oggi, ha visto Iga Swiatek concedere a Dayana Yastremska gli stessi game lasciati a Caroline Garcia nel turno precedente: 2. 6-2 6-0 contro la francese, 6-0 6-2 contro l’ucraina malgrado appena il 48% di prime palle in campo.

Altra giornata tranquilla per la campionessa in carica e numero 2 del mondo, che al quarto turno avrà di fronte Karolina Muchova per la seconda volta in stagione dopo la sfida di United Cup l’1 gennaio a Sydney. La ceca, pur con qualche problema di salute manifestato tra fine primo set e inizio del secondo, si è imposta 7-5 6-1 contro Katerina Siniakova rientrando dal 4-5 nel primo parziale. Chiuso il set, è stata visitata dal medico che ha misurato la pressione e ha fatto un controllo al torace e nel secondo parziale Muchova, preso il vantaggio, è sembrata voler molto accelerare i tempi per evitare di rimanere in campo più a lungo del dovuto.

Altra partita in due set è stata quella che ha visto Elena Rybakina rimontare, nel secondo parziale, Katie Boulter con la britannica che dopo lo 0-6 iniziale ha avuto la chance di servire per portare la sfida al terzo ma è stata ripresa e sconfitta 6-0 7-5. La kazaka potrebbe avere al quarto turno Mirra Andreeva, impegnata nel match serale contro Clara Tauson nella riedizione della finale del WTA 1000 di Dubai.

Risultati

[7] E. Rybakina b. [25] K. Boulter 6-0 7-5

[22] C. Tauson vs [9] M. Andreeva

[14] D. Collins vs [23] E. Svitolina

Wang X vs [4] J. Pegula

[8] Zheng Q. vs L. Sun

[18] M. Kostyuk b. C. Dolehide 6-3 6-3

[15] K. Muchova b. K. Siniakova 7-5 6-1

[2] I. Swiatek b. D. Yastremska 6-0 6-2

Dalla stessa categoria