Indian Wells: Paolini rimonta, Bronzetti spazzata via da Sabalenka

Al termine di una giornata complicata, l’Italia femminile ha ancora una rappresentante nel WTA 1000 di Indian Wells. E pure Jasmine Paolini, numero 6 del seeding, può dire di averla vista piuttosto brutta a un certo punto quando il set iniziale di vantaggio è stato tramutato in un 6-3 3-1 e 15-30 per Jaqueline Cristian.

La rumena, che dal suo punto di vista può dire di aver fatto un ottimo torneo, stava per ripetere l’exploit del secondo turno quando eliminò in rimonta Leylah Fernandez in oltre tre ore di gioco, ma il testa a testa decisivo stavolta le ha detto male, con un po’ troppa tensione palesata e Paolini che è riuscita, seppur con tanta fatica, a prevalere 6-4 3-6 6-4. L’esultanza finale, per esempio, è l’immagine di cosa sia stata la giornata odierna per lei: c’era gioia, ma anche tanta rabbia e tensione scatenata in un urlo a pugni stretti verso l’alto.

La seconda vittoria consecutiva al terzo set, nel ‘1000’ californiano, riporta Jasmine al quarto turno come nel 2024 quando fu sconfitta contro Anastasia Potapova. Stavolta ci sarà Liudmila Samsonova, che non aveva cominciato molto bene la stagione e al di là di una semifinale nel WTA 500 di Adelaide aveva trovato varie sconfitte. Anche qui a Indian Wells aveva cominciato con un sofferto 7-6(8) 6-4 contro Caty McNally e stanotte ha superato Daria Kasatkina (numero 12 del seeding) 3-6 6-2 6-2.

Nulla da fare invece per Lucia Bronzetti, che aveva di fronte a sé il compito più duro di tutti contro Aryna Sabalenka. La numero 1 del mondo ha approcciato nella maniera migliore, per mettere subito distanza tra lei e l’azzurra, e ha finito per imporsi con un netto 6-1 6-2. E il tabellone continua a sorriderle, perché il suo ottavo di finale sarà contro la lucky loser Sonay Kartal, riabilitata appena prima dell’esordio nel main draw e protagonista al secondo turno dell’exploit contro Beatriz Haddad Maia (numero 16 del seeding) prima del 7-5 6-3 odierno contro Polina Kudermetova.

Risultati

[1] A. Sabalenka b. L. Bronzetti 6-1 6-2

[LL] S. Kartal b. P. Kudermetova 7-5 6-3

[24] L. Samsonova b. [12] D. Kasatkina 3-6 6-2 6-2

[6] J. Paolini b. J. Cristian 6-4 3-6 6-4

[3] C. Gauff b. [29] M. Sakkari 7-6(1) 6-3

[PR] B. Bencic b. [13] D. Shnaider 6-4 6-4

[5] M. Keys b. E. Mertens 6-2 6-7(5) 6-4

Dalla stessa categoria