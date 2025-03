Indian Wells: Paolini a fatica, Bronzetti vince e trova Sabalenka

Belle notizie per la pattuglia italiana al femminile nel WTA 1000 di Indian Wells, con sia Jasmine Paolini sia Lucia Bronzetti capaci di approdare al terzo turno. Le due partite, però, non potevano andare in maniera più diversa.

La toscana, numero 6 del tabellone, ha infatti dovuto lottare per oltre due ore e tre set per imporsi contro la giovanissima Iva Jovic, a conferma di qualche settimana ormai non tanto inquadrata come un anno fa. Il 7-6(3) 1-6 6-3 non è affatto da buttare visto il momento, ma delinea ancora qualche alto e basso generale e un feeling non al 100% dopo il problema fisico di Dubai e qualche scoria intravista anche nell’esordio in doppio con Sara Errani in un pesante 6-4 6-0 subito.

Al duro primo set vinto c’è stato un secondo completamente opposto dove la statunitense ha dominato nel punteggio. Paolini si è aggrappata alle proprie forze a un po’ di esperienza nel set decisivo, e al terzo turno troverà Jaqueline Cristian, vincente 5-7 7-6(3) 6-3 contro la canadese Leylah Fernandez, numero 27 del tabellone.

Bronzetti, invece, ha vinto in maniera piuttosto convincente contro la numero 30 del tabellone Magdalena Frech. Un 6-3 7-5 che vale così un nuovo terzo turno a Indian Wells dopo quello del 2024 e, soprattutto, l’opportunità di scendere in campo contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, tornata alla vittoria dopo un mese e due sconfitte consecutive grazie al 7-6(4) 6-3 contro McCartney Kessler. Una Sabalenka apparsa ancora lontana da una versione di lusso del proprio gioco ma sufficiente a tenere sotto controllo al servizio la situazione e trovare un preziosissimo primo set al tie-break prima di dilagare nel secondo.

