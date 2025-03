Il Tennis Club Lumezzane riparte dalla Serie B1

Lumezzane – Poco più di un mese separa il Tennis Club Lumezzane dall’esordio nel campionato di Serie B1 femminile. La formazione bresciana, retrocessa a dicembre dalla Serie A dopo sette anni trascorsi fra A1 e A2, si presenterà ai nastri di partenza con una rosa simile a quella che ha affrontato l’ultima stagione. Inserita nel Girone 1, la squadra capitanata da Alberto Paris ed Elisa Belleri aprirà le danze venerdì 25 aprile sul sintetico di casa contro il Circolo Tennis Lucca, per poi affrontare due impegni consecutivi in trasferta contro Tennis Tolentino Tiberi Acciai e Tennis Beinasco. Per il 18 maggio è previsto il rientro tra le mura amiche per la sfida al Circolo Tennis Bari, a cui seguirà un turno di riposo prima degli ultimi due appuntamenti contro Tennis Altopiano (fuori casa) e Sporting Club Sassuolo (in casa).

“Ci troviamo in un girone ricco di squadre ben attrezzate e molto competitive – afferma Alberto Paris, capitano della formazione femminile del Tc Lumezzane –, dunque non sarà un campionato semplice. Cercheremo di fare del nostro meglio: l’obiettivo è la salvezza, ma col passare delle settimane vedremo se ci sarà la possibilità di ritagliarsi qualche soddisfazione in più. Per questioni burocratiche non siamo riusciti a confermare il tesseramento dell’ucraina Katarina Zavatska, ma crediamo molto nelle possibilità di Anastasia Piangerelli e Chiara Catini, già preziose nelle scorse stagioni. In più, stiamo lavorando per allestire un vivaio competitivo per il futuro, perché crediamo che questo sia l’aspetto più importante in un campionato come la Serie B”.

Il cambio di categoria ha portato a qualche inevitabile modifica nell’assetto della squadra. Oltre a Zavatska, non saranno più a disposizione nemmeno la svizzera Ylena In-Albon, trascinatrice ai tempi d’oro della Serie A1, e Rubina De Ponti. Ma c’è anche un rinforzo, oggi classificata 3.2 ma con un passato da 2.4 nel 2019: si tratta di Eleonora Canovi, vecchia conoscenza del team, che in virtù dei trascorsi a Lumezzane nelle categorie giovanili potrà essere schierata in qualità di elemento del vivaio. A completare il gruppo, oltre alle già menzionate Piangerelli (2.2) e Catini (2.4), la russa Ekaterina Kislitsyna (2.5), Sara Cicognani (3.2, ex 2.5) e Sued El Badaoui (3.3).

Calendario Girone 1

25 aprile: Tennis Club Lumezzane – Circolo Tennis Lucca

27 aprile: Tennis Tolentino Tiberi Acciai – Tennis Club Lumezzane

11 maggio: Tennis Beinasco – Tennis Club Lumezzane

18 maggio: Tennis Club Lumezzane – Circolo Tennis Bari

25 maggio: giornata di riposo

1° giugno: Tennis Altopiano – Tennis Club Lumezzane

8 giugno: Tennis Club Lumezzane – Sporting Club Sassuolo

La rosa del Tc Lumezzane

Anastasia Piangerelli (2.2), Chiara Catini (2.4), Ekaterina Kislitsyna (2.5, Russia), Eleonora Canovi (3.2, vivaio), Sara Cicognani (3.2, vivaio), Sued El Badaoui (3.3, vivaio).

La formula del Campionato di Serie B1 femminile

Alla Serie B1 femminile sono iscritte 21 squadre divise in tre gironi da sette ciascuno. Per la promozione in A2, le prime classificate di ogni girone disputano un incontro con formula di andata e ritorno (ritorno in casa della prima classificata) contro le vincenti di un incontro di sola andata tra le seconde e le terze classificate (incontro in casa della seconda classificata). Le squadre quarte classificate mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie B1 nel 2026. Le quinte e seste classificate disputano un tabellone sorteggiato di play-out con formula di andata e ritorno (ritorno in casa delle quinte classificate) per decretare le tre squadre che resteranno in Serie B1 nel 2026. Le settime classificate retrocedono direttamente in Serie B2.

