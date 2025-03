Atkinsons Monza Open 25, c’è l’entry list: da quattro top-100 ai Next Gen

Monza – A meno di venti giorni dal via dell’Atkinsons Monza Open 25, il nuovo torneo internazionale di categoria 100 dell’ATP Challenger Tour, il pubblico può finalmente conoscere i primi potenziali protagonisti in gara al Villa Reale Tennis da domenica 6 a domenica 13 aprile. Merito dell’entry list pubblicata dall’ATP, con l’elenco dei giocatori che hanno scelto di iscriversi all’appuntamento monzese per inaugurare – o proseguire – la propria stagione sulla terra battuta. Attualmente, la lista conta su quattro giocatori nei primi 100 della classifica mondiale, capeggiati dall’ungherese Marton Fucsovics, oggi numero 90 del ranking ma già a un passo della top-30: uno che in carriera ha vinto due titoli nel circuito maggiore (l’ultimo nel 2024, a Bucarest) e vanta un quarto di finale sulla sacra erba di Wimbledon. Alle sue spalle il belga Raphael Collignon, poi il brasiliano Thiago Seyboth Wild, ricordato in primis per il successo sul russo Daniil Medvedev (allora n.2 del mondo) all’esordio al Roland Garros nel 2023. Quindi un giocatore che la top-100 l’ha agguantata per la prima volta proprio questa settimana: si tratta del 19enne statunitense di origini indiane Nishesh Basavareddy, che nel 2022 ha vinto a Milano il Trofeo Bonfiglio (gli Internazionali d’Italia juniores) e all’ultimo Australian Open ha tolto un set a Novak Djokovic, ribadendo una crescita dirompente iniziata nella seconda metà del 2024 e culminata con la qualificazione per le Next Gen ATP Finals in Arabia Saudita, insieme agli altri sette migliori under 21 del mondo. Fra loro anche il francese di mamma bergamasca Luca Van Assche, a sua volta iscritto a Monza.

Scorrendo l’elenco dei potenziali partecipanti, che verrà ulteriormente impreziosito dalle wild card (sono tre: una nelle mani degli organizzatori e due a disposizione della Federazione Italiana Tennis e Padel), un altro nome che spicca è quello del più giovane iscritto, il 19enne Martin Landaluce, grande speranza del tennis spagnolo. Ex numero uno del mondo fra gli under 18, formatosi all’Academy del suo idolo Rafa Nadal, il biondo madrileno cresce a vista d’occhio, nei centimetri (non è lontano dai due metri d’altezza) come nei traguardi: lo scorso ottobre ha vinto a Olbia il suo primo titolo Challenger, a febbraio ha debuttato con la Spagna in Coppa Davis e all’Atkinsons Monza Open 25 andrà a caccia di altri punti pesanti per continuare l’avvicinamento alla top-100. Già certi dell’accesso al main draw anche i due classe 2005 Matej Dodig, croato, e Arthur Gea, francese, ammessi in virtù del programma che garantisce posti nei Challenger ai migliori under 18 della stagione precedente. “Si tratta di un’entry list dal livello molto alto – le parole di Giorgio Tarantola, direttore del torneo – come evidenziato da un cut off (la classifica dell’ultimo ammesso di diritto, ndr) intorno al n.170 ATP. Se consideriamo che nei tornei del Grande Slam il taglio è intorno al numero 130, significa che a Monza saranno presenti tanti giocatori abituati a palcoscenici importantissimi. Fra i quattro Challenger in programma per quella settimana il nostro è il migliore, l’unico con quattro top-100, e di questo siamo felici”.

ATKINSONS MONZA OPEN 25 – L’ENTRY LIST COMPLETA

Marton Fucsovics (Hun, 90), Raphael Collignon (Bel, 91), Thiago Seyboth Wild (Bra, 96), Nishesh Basavareddy (Usa, 100), Vit Kopriva (Cze, 122), Federico Coria (Arg, 124), Juan Manuel Cerundolo (Arg, 126), Jozef Kovalik (Svk, 127), Jerome Kym (Sui, 130), Harold Mayot (Fra, 132), Martin Landaluce (Esp, 146), Dominik Koepfer (Ger, 147), Gregoire Barrere (Fra, 157), Henrique Rocha (Por, 161), Dalibor Svrcina (Cze, 165), Lukas Klein (Svk, 166), Duje Ajdukovic (Cro, 167), Alibek Kachmazov (173), Luca Van Assche (Fra, 174), Matej Dodig (Cro, 294), Arthur Gea (Fra, 305).

L’ATKINSONS MONZA OPEN 25 DAL VIVO – L’ingresso ai campi del Villa Reale Tennis sarà gratuito fino a venerdì 11 aprile compreso, mentre i biglietti per semifinali (sabato 12) e finale (domenica 13) sono già sold out in prevendita.

L’ATKINSONS MONZA OPEN 25 ONLINE – Tutti gli incontri dei tabelloni principali dell’Atkinsons Monza Open 25 saranno trasmessi in diretta streaming dalla piattaforma Challenger TV, gratuita sul sito Atptour.com. Ulteriori informazioni e contenuti sull’evento sono disponibili sul sito web del torneo monzaopentennis.villarealetennis.it e sulle pagine Instagram (@monzaopen) e Facebook (Atkinsons Monza Open 25).

COSA È UN CHALLENGER – I Challenger sono tornei del calendario ATP sparsi in tutto il mondo, validi per il ranking mondiale. Nel 2024 gli appuntamenti sono stati 207, da gennaio a dicembre, distribuendo complessivamente oltre 22 milioni di euro di montepremi. La categoria prevede cinque fasce di tornei, a seconda di punti in palio e prize money, denominate 175, 125, 100, 75 e 50. Per i Challenger di categoria 100 come l’Atkinsons Monza Open 25 il montepremi complessivo è di 143.000 euro. Previsto un tabellone di qualificazione da 24 partecipanti, in gara per contendersi gli ultimi sei posti disponibili per il main draw a 32 giocatori. In programma anche un tabellone di doppio, con 16 coppie.

