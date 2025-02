Wta Doha, trionfano Paolini e Errani, la prima della Anisimova

Il WTA 1000 di Doha è terminato con le due finali di oggi, le prime a scendere in campo sono state le doppiste. Il duo azzurro Errani-Paolini, vincono il primo titolo del 2025, battendo per 2 set a 0 in quasi due ore di gioco Jiang/Wu. Il match è stato molto equilibrato con break e controbreak da ambo le parti. Le azzurre hanno sfruttato meglio i punti vinti con la prima di servizio. Nel primo set il 12esimo gioco è stato fatale e ha permesso a Errani/Paolini di vincerlo 7 a 5. Il secondo set è finito invece al tie break. Dopo 6 championship point mancati, chiudono il tie break 12 a 10, vincendo così il sesto titolo insieme di doppio.

Errani/Paolini [1] b. Jiang/Wu 7-5 7-6(10)

La finale del singolare femminile si è conclusa molto presto in un’ora e 20 minuti a favore della 23enne statunitense, Amanda Anisimova. Sconfitta in due set Jelena Ostapenko. Entrambe hanno giocato un ottimo torneo e stanno vivendo un bel momento di forma. Per Anisimova è il primo 1000 in carriera. La Ostapenko in questa finale rispetto alle scorse partite sembra aver perso un po’ di smalto, compiendo 10 doppi falli. La percentuale al servizio non l’ha aiutata, nel primo set i due break ottenuti da Anisimova le hanno permesso di vincere il set. Durante il secondo set vi è stata un’interruzione causa pioggia che però non ha influenzato quello che è stato il match fino ad allora. Anisimova tornata in campo ha brekkato due volte Ostapenko. Ha chiuso il set, vincendo la partita e il titolo. Da lunedì salirà alla posizione 18 del ranking WTA, suo best ranking, pensare che l’anno scorso di questi tempi era tra i numeri 400 del ranking.

A. Anisimova b. J. Ostapenko 6-4 6-3

