Dhamne vince, Carboni cresce: l’orgoglio del Piatti Tennis Center

A suo modo, domenica 9 febbraio 2025 rimarrà una data preziosa nella storia del Piatti Tennis Center. Perché per la prima volta, nel circuito Itf World Tennis Tour dei professionisti, si è giocata una finale fra due dei talenti della nuova generazione cresciuti sui campi di Bordighera. È successo nel torneo da 15 mila dollari di montepremi di Monastir, in Tunisia: da una parte della rete Manas Dhamne, il 17enne indiano arrivato in riviera nel 2020, da giovanissimo, con l’obiettivo di fare del tennis la propria vita; dall’altra Lorenzo Carboni, classe 2006 da Alghero, alla corte di coach Piatti da prima ancora del suo collega e compagno. Due ragazzi che negli anni hanno condiviso il campo in numerose sessioni d’allenamento, sotto la guida dei coach del Piatti Tennis Center, mentre stavolta si sono trovati l’uno di fronte all’altro a giocarsi il primo titolo in carriera fra i “pro”, sotto gli occhi del coach Michele Ferella che li ha accompagnati nella trasferta. Al Magic Hotel Skanes Family la vittoria se l’è presa Dhamne, capace di battere Carboni per la seconda volta nell’arco di sei giorni. Già, perché a rendere il tutto ancora più curioso c’è il fatto che sul cemento di Monastir i due si fossero già trovati di fronte martedì, al turno decisivo delle qualificazioni, con successo dell’indiano. Poi, Carboni è stato comunque ammesso nel tabellone principale come lucky loser e, proprio come l’amico-rivale, ha vinto quattro partite per regalarsi la finale, a suon di scalpi di lusso. Ma ancora una volta il più in forma si è rivelato Dhamne, che alla prima finale in carriera ha subito fatto centro, imponendosi col punteggio di 2-6 6-0 6-2.

Grazie al successo in Tunisia, Dhamne è diventato solamente il quarto giocatore nato nel 2007 (e per la maggiore età dovrà attendere fino al 27 dicembre) capace di conquistare un titolo fra i professionisti. Un traguardo di lusso, che ne conferma potenzialità note da anni ma sempre più evidenti in questo avvio di 2025. Basti pensare che solo nei primi quattro tornei “pro” dell’anno ha già disputato la bellezza di 24 incontri, vincendone 21. Con i 15 punti raccolti a Monastir (dove sarà in gara anche la prossima settimana, come lo stesso Carboni), il teenager indiano si porterà a un passo dai primi 800 giocatori del ranking mondiale Atp. Per Carboni si tratta invece della terza finale giocata in carriera: per il primo titolo dovrà attendere ancora, ma è solo questione di tempo. “Siamo molto contenti di questa finale in famiglia – dice Andrea Volpini, direttore sportivo del Piatti Tennis Center –, perché conferma la qualità del lavoro svolto e ci offre spunti per migliorarla ulteriormente. La crescita dei giovani rimane la nostra priorità: stiamo lavorando per educare questi ragazzi dando loro un percorso chiaro da seguire, e questo risultato, seppur sia da intendere come un primo step, è molto prezioso. Come è stato molto formativo, per Manas e Lorenzo, il fatto che si siano trovati di fronte per due volte nello stesso torneo. Abbiamo un ottimo gruppo di ragazzi che frequentano i tornei dell’Itf World Tennis Tour, e ci auguriamo che questa finale fra due dei nostri possa rappresentare uno stimolo anche per tutti gli altri. Proprio come lo sarà per noi maestri”.

