Wimbledon, day-2: risultati del tabellone femminile

[1] I. Swiatek b. S. Kenin 6-3 6-4

P. Martic b. [WC] F. Jones 3-6 6-2 6-1

Y. Putintseva b. [PR] A. Kerber 7-5 6-3

[Q] M. Stakusic vs [27] K. Siniakova

[23] C. Garcia b. A. Blinkova 6-4 7-5

B. Pera b. A. Potapova 6-7(4) 6-4 7-6(5)

[Q] D. Snigur b. O. Dodin 6-4 6-0

[13] A. Ostapenko b. [WC] A. Tomljanovic 6-1 6-2

[11] D. Collins vs C. Tauson

[Q] D. Galfi b. M. Sherif 6-2 6-0

C. Osorio vs [PR] L. Davis posticipata

M. Frech vs [20] B. Haddad Maia posticipata

[31] B. Krejcikova vs V. Kudermetova posticipata

M. L. Carle vs [Q] K. Volynets posticipata

C. Bucsa b. A. Bogdan 6-4 4-6 7-6(5)

J. Bouzas Maneiro b. [6] M. Vondrousova 6-4 6-2

[4] E. Rybakina b. E. G. Ruse 6-3 6-1

L. Siegemund b. K. Baindl 6-4 6-1

[WC] C. Wozniacki b. [Q] A. Parks 6-2 6-0

[30] L. Fernandez b. L. Bronzetti 6-4 6-3

[17] A. Kalinskaya b. [Q] P. Udvardy 6-2 6-2

M. Bouzkova b. J. Riera 6-2 6-1

E. Avanesyan b. A. Kalinina 6-3 6-2

[15] L. Samsonova b. R. Masarova 6-3 3-6 6-2

[10] O. Jabeur b. M. Uchijima 6-3 6-1

[Q] R. Montgomery b. [Q] O. Gadecki 6-4 6-4

V. Golubic vs J. Niemeier posticipata

M. Linette vs [21] E. Svitolina posticipata

[32] K. Boulter b. T. Maria 7-6(4) 7-5

H. Dart b. Bai Z. 6-4 6-0

Wang Xinyu b. V. Tomova 7-6(4) 3-6 6-0

[5] J. Pegula b. A. Krueger 6-2 6-0

