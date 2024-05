Sabalenka e Rybakina, esordio comodo. Zheng termina la carriera di Cornet

La pioggia, protagonista di questi primi giorni di gare al Roland Garros, sta creando ritardi importanti. Oggi, per esempio, sono state cinque le ore senza alcun punto giocato sui campi secondari, con almeno la fortuna per gli organizzatori del tetto sopra il Philippe Chatrier e il Suzanne Lenglen che hanno visto l’esordio delle due tenniste più attese della parte bassa del tabellone femminile.

Zero problemi sia per Aryna Sabalenka che per Elena Rybakina, protagoniste di due partite comode con la kazaka, al rientro in campo dopo aver saltato il WTA 1000 di Roma, che ha recuperato bene la falsa partenza contro Greet Minnen per imporsi 6-2 6-3 mentre la bielorussa ha battuto 6-1 6-3 Erika Andreeva. A inizio giornata, sullo Chatrier, il comodo successo per 6-2 6-1 di Zheng Qinwen contro Alizé Cornet ha segnato invece la fine della carriera sportiva per la giocatrice di casa, che dopo un paio di anni di calo nei risultati e di continui accenni a un ritiro ormai sempre più vicino ha deciso un mese fa di comunicare tramite un’intervista a Canal+ la volontà di ritirarsi.

È riuscita ad arrivare a questo Roland Garros, il settantaduesimo main draw Slam della carriera, malgrado sia ormai lontana dai suoi fasti di un tempo. Ha lasciato nella maniera forse migliore, perché malgrado sia stata messa in campo a mezzogiorno ha avuto una buona cornice di pubblico (di solito quell’orario vede scarsissima atmosfera sugli spalti, coi fan intenti a occupare le zone ristoro dell’impianto) e con Amelié Mauresmo a guardarla dagli spalti come direttrice del torneo, lei che sconfitte una quindicenne Cornet nel Roland Garros del 2005, all’esordio assoluto della nizzarda tra le grandi.

Da quando sono cominciati i match sui campi secondari, da registrare c’è soprattutto la sconfitta di Angelique Kerber per 6-4 6-2 contro Arantxa Rus e la vittoria della numero 10 del seeding Daria Kasatkina per 7-5 6-1 contro Magdalena Frech.

