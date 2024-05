Roland Garros, tris Italia nel maschile: volano Cobolli, Darderi e Zeppieri

Altra grandissima giornata per il tennis nostrano che piazza un grandissimo 3 su 3 nel day 3 del Roland Garros 2024.

Il primo a chiudere è Flavio Cobolli nel match più difficile sulla carta tra i 3, contro il serbo Medjedovic che ha dimostrato di essere davvero un giocatore promettente nonostante la classifica dica sia ancora fuori dalla top 100.

6-2 6-3 6-7 6-3 per il giocatore romano che è stato bravo a pazientare e a lasciare sbagliare il suo giovanissimo avversario per i primi due set, che alternava cose buone (poche) a cose meno buone (tante).

Il livello si è alzato tantissimo nel terzo parziale, con entrambi i giocatori che hanno tirato fuori il meglio di sé, con vari punti da circoletto rosso (cit.): a spuntarla, dopo un grandissimo tie break, è il giocatore serbo.

Cobolli però fa valere la maggiore esperienza in match del genere, nonostante anche lui sia giovanissimo, e non lascia scampo a Medjedovic ottenendo due break in apertura di parziale e chiudendo per 6-3 in risposta un set senza storia.

Prima vittoria per Flavio a Parigi e secondo turno che lo vedrà affrontare Holger Rune, che ha sconfitto con un triplice 6-4 Evans: partirà sicuramente favorito il danese ma il livello di gioco espresso dal romano fa ben sperare e farà sì che il match non sarà per nulla scontato.

Vittoria in rimonta per Zeppieri che sconfigge Mannarino, testa di serie numero 22 del torneo: primo set di rodaggio per Giulio che non riesce a prendere le misure alla ragnatela tessuta dal giocatore di casa.

Zeppieri però non si lascia prendere dal panico e alza il ritmo del gioco, sporcando sempre di più le traiettorie e mettendo sempre più a disagio il buon Adrian che sulla terra ha perso 28 degli ultimi 31 match.

4-6 6-2 6-1 6-2 il risultato di un match che è stato complicato soltanto per un set.

Giulio conferma il secondo turno dell’anno scorso dove perse con Ruud e quest’anno affronterà il vincente del derby aussie tra Popyrin e Kokkinakis: sarà un match da 50/50 per Zeppieri, a prescindere da chi sarà l’avversario.

Vittoria netta invece per Darderi, che si conferma uno dei giocatori più on fire su terra di questo 2024: battuto l’australiano Hijikata, pesce fuor d’acqua su questa superficie come dimostra il suo score di 1 vittoria nelle ultime 10 partite sul rosso.

Luciano domina primo e terzo parziale, soffre un po’ nel secondo, ma vince senza troppi patemi d’animo la sua prima partita a livello slam per 6-3 7-6 6-1: al prossimo turno sfiderà il vincente tra Griekspoor e Mcdonald in un match per nulla impossibile per lui.

